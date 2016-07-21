Обнаружен вирус, незаметно похищающий деньги с банковских карт

Вредоносное программное обеспечение, снимающее денежные средства с банковских карт, обнаружено специалистами компании Symantec. Получивший название Android.Fakebank.B вирус сложно обезвредить, поскольку им блокируются вызовы на номера банковских служб поддержки, сообщается в блоге компании.
Вирус появился в марте нынешнего года. Маскируясь под популярные банковские клиенты, троян собирает необходимые для кражи с банковских карт данные. Отмечается, что обанкрочены Android.Fakebank.B уже несколько тысяч пользователей из России и Южной Кореи.
Вирусом регистрируются совершаемые пользователем исходящие звонки, если вызов идет на номер колл-центра определенных банков, то Android.Fakebank.B автоматически его сбрасывает.
В данном случае жертвам данного вируса для связи с банком рекомендуется использовать такие каналы связи, как Skype (и иные VoIP-средства) или же другие мобильный телефоны. Сообщить о проблеме необходимо как можно раньше, поскольку злоумышленники способны полностью распоряжаться счетом до его блокировки.
Кроме того, пользователям рекомендуется использовать антивирусные программы, создавать резервные копии имеющихся данных, а также скачивать приложения в свои гаджеты исключительно из проверенных источников.
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