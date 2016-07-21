Город55
ГлавноеВсе новости

Обнаружен вирус, незаметно похищающий деньги с банковских карт

21 июля 2016, 16:16
Будьте бдительны!

Вредоносное программное обеспечение, снимающее денежные средства с банковских карт, обнаружено специалистами компании Symantec. Получивший название Android.Fakebank.B вирус сложно обезвредить, поскольку им блокируются вызовы на номера банковских служб поддержки, сообщается в блоге компании.

Вирус появился в марте нынешнего года. Маскируясь под популярные банковские клиенты, троян собирает необходимые для кражи с банковских карт данные. Отмечается, что обанкрочены Android.Fakebank.B уже несколько тысяч пользователей из России и Южной Кореи.

Вирусом регистрируются совершаемые пользователем исходящие звонки, если вызов идет на номер колл-центра определенных банков, то Android.Fakebank.B автоматически его сбрасывает.

В данном случае жертвам данного вируса для связи с банком рекомендуется использовать такие каналы связи, как Skype (и иные VoIP-средства) или же другие мобильный телефоны. Сообщить о проблеме необходимо как можно раньше, поскольку злоумышленники способны полностью распоряжаться счетом до его блокировки.

Кроме того, пользователям рекомендуется использовать антивирусные программы, создавать резервные копии имеющихся данных, а также скачивать приложения в свои гаджеты исключительно из проверенных источников.


Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#Технологии#Бизнес
Подпишитесь
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20