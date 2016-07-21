Обнаружен вирус, незаметно похищающий деньги с банковских карт

В данном случае жертвам данного вируса для связи с банком рекомендуется использовать такие каналы связи, как Skype (и иные VoIP-средства) или же другие мобильный телефоны. Сообщить о проблеме необходимо как можно раньше, поскольку злоумышленники способны полностью распоряжаться счетом до его блокировки.