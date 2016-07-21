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Министр труда заявил о повышении зарплат россиян

21 июля 2016, 14:46
Позитивные изменения.

Максим Топилин, занимающий пост министра труда и социальной защиты, прокомментировал опубликованные Росстатом предварительные итоги социально-экономического развития РФ в первом полугодии нынешнего года.

Министр труда отметил позитивную тенденцию последних месяцев, согласно которой в нашей стране начался постепенный рост реальной заработной платы, передает слова Топилина пресс-служба Минтруда. Согласно данным Росстата, ее увеличение в мае к апрелю 2016 года составила 1%, в июне к маю – 1,4%.

По итогам первого полугодия, как отметил Максим Топилин, заработная плата россиян стабилизировалась на уровне аналогичного временного периода прошлого года. В 2015-м ситуация была хуже, тогда было зафиксировано снижение реальной зарплаты в сравнении с I полугодием 2014 года на 8,8%.

По мнению, Максима Топилина, нынешняя позитивная тенденция является свидетельством постепенного выхода организаций и предприятий из «зарплатного» кризиса и успешном поиске денежных средств для материального стимулирования сотрудников.


Фото: иллюстрация

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