Министр труда заявил о повышении зарплат россиян

По итогам первого полугодия, как отметил Максим Топилин, заработная плата россиян стабилизировалась на уровне аналогичного временного периода прошлого года. В 2015-м ситуация была хуже, тогда было зафиксировано снижение реальной зарплаты в сравнении с I полугодием 2014 года на 8,8%.