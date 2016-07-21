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Бойкот объявлен олимпийской сборной РФ, подсчета медалей не будет

21 июля 2016, 13:24
Продолжение скандала.

Российской олимпийской сборной объявлен бойкот немецким изданием Bild, которое отказалось включать результаты наших спортсменов на грядущих играх в Рио в общий медальный зачет, сообщает на сайте газеты.

Изданием отмечается, что западные спортсмены, представляющие, в частности, США и Германию, тоже уличались в применении допинга, но это не проходило под контролем спецслужб. Данную ситуацию газета называет скандалом, на который необходимо дать ответ. «Если глава МОК Томас Бах не хочет исключить российскую команду, это сделаем мы», - говорится в опубликованном материале.

Несколько дней назад, 19 июля, независимой комиссией во главе с Ричардом Маклареном был представлен доклад о результатах расследования допинговых махинаций на прошедших в Сочи Олимпийских играх в 2014 году. В подмене допинг-проб спортсменов заподозрили российскую сторону. По итогам доклада, прозвучал призыв отстранить представителей РФ от грядущих игр в Рио, которые пройдут с 5 по 21 августа.


Фото: иллюстрация

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