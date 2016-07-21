Бойкот объявлен олимпийской сборной РФ, подсчета медалей не будет

Несколько дней назад, 19 июля, независимой комиссией во главе с Ричардом Маклареном был представлен доклад о результатах расследования допинговых махинаций на прошедших в Сочи Олимпийских играх в 2014 году. В подмене допинг-проб спортсменов заподозрили российскую сторону. По итогам доклада, прозвучал призыв отстранить представителей РФ от грядущих игр в Рио, которые пройдут с 5 по 21 августа.