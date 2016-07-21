Арбитражный суд лишил легкоатлетов РФ права участия в Олимпиаде-2016

Российские атлеты не допущены до участия в грядущей Олимпиаде, которая пройдет в Рио-де-Жанейро, согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), сообщается на сайте организации.
Таким образом, судом был отклонен иск российского Олимпийского комитета, а также 68 спортсменов адресованный IAAF касательно участия в грядущем международном турнире. Единственной легкоатлеткой РФ, которая получила возможность выступить в Рио, стала Дарья Клишина. Прыгунье в длину разрешено учувствовать в соревнованиях под флагом МОК.
Вопрос допуска России на Олимпиаду в Рио остается под вопросом, на принятие решения МОК взял паузу, отметив, что оно будет сильно зависеть от вердикта Спортивного арбитражного суда. Таким образом, теперь ситуация с попаданием нашей страны на грядущие игры усложнилась. Ожидается, что МОК примет окончательное решение в ближайшие выходные.
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