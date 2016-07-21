Арбитражный суд лишил легкоатлетов РФ права участия в Олимпиаде-2016

Вопрос допуска России на Олимпиаду в Рио остается под вопросом, на принятие решения МОК взял паузу, отметив, что оно будет сильно зависеть от вердикта Спортивного арбитражного суда. Таким образом, теперь ситуация с попаданием нашей страны на грядущие игры усложнилась. Ожидается, что МОК примет окончательное решение в ближайшие выходные.