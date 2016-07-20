В центр Омска в июле-августе на личном транспорте лучше не приезжать

Масштабная подготовка к 300-летию Омска идет полным ходом. Дополняется событиями праздничная афиша, ведутся работы по благоустройству. Прорабатываются вопросы, связанные с пассажирским транспортом в праздничные дни, сообщает пресс-служба администрации города.
Мэрия ожидает, что в праздничных мероприятиях примет участие не менее 500 тысяч человек. Очевидно, что парковок в центре Омска на всех не хватит. Беспокойство вызывает также и перегрузка на дорогах – могут выстроиться пробки. Часть магистралей будут перекрыты.
В связи с этим, омичей просят в дни с наибольшим числом праздничных мероприятий оказаться от использования личного транспорта – пересядьте на общественный.
Речь идет о 30-31 июля, когда на Соборной площади пройдут концерты группы «Сплин» и певицы Ёлки. Вторая «двойка» перегруженных дней – это дни непосредственных праздников 6 и 7 августа.
Со своей стороны мэрия планирует обеспечить дополнительные автобусы, уже есть договоренности с частными перевозчиками.
Большое внимание организаторы уделяют и безопасности омичей и гостей города. На всех объектах установят рамки металлоискателей, будет дежурить скорая помощь.