В центр Омска в июле-августе на личном транспорте лучше не приезжать

Масштабная подготовка к 300-летию Омска идет полным ходом. Дополняется событиями праздничная афиша, ведутся работы по благоустройству. Прорабатываются вопросы, связанные с пассажирским транспортом в праздничные дни, сообщает пресс-служба администрации города.



Мэрия ожидает, что в праздничных мероприятиях примет участие не менее 500 тысяч человек. Очевидно, что парковок в центре Омска на всех не хватит. Беспокойство вызывает также и перегрузка на дорогах – могут выстроиться пробки. Часть магистралей будут перекрыты.