Управление валютными накоплениями в Омске

Наши соотечественники продолжают сберегать средства в долларах США и евро.
По данным
Один из них – еврооблигации, долговые ценные бумаги крупных компаний или государств (эмитентов), которые выпускаются в иностранной валюте. Срок и сумма возврата денег по еврооблигациям установлены заранее. Не вернуть номинальную стоимость еврооблигаций в определённый срок эмитент может в определенных случаях, установленных в эмиссионных документах.
Помимо этого, еврооблигации могут похвастаться высокими купонными ставками. На сделках этими ценными бумагами можно заработать свыше 10% годовых в долларах США*. Доход получают не столько на разнице между ценой покупки и ценой продажи еврооблигации, сколько за счёт купонного дохода – процентов, выплачиваемых по ценным бумагам с определённой периодичностью.
Для покупки еврооблигаций вам необходимо открыть брокерский счёт в компании, предоставляющей доступ к торгам данными ценными бумагами, например в «Открытие Брокер». Вы можете обратиться в офис «Открытие Брокер» в Омске или оформить все
Если у вас нет времени или желания осваивать биржевую торговлю, вы можете инвестировать в продукт с защитой капитала**. В отличие от еврооблигаций это готовое инвестиционное решение, в рамках которого всю работу делают профессионалы. Они сами определяют, в какие инструменты и на какой срок оптимальнее всего инвестировать капитал для достижения поставленных финансовых целей. Если идея аналитиков сработает, то инвестор может получить существенный доход в валюте. Инвестиции освобождаются в можно заранее известную дату.
Инвестировать в готовый продукт с защитой капитала можно, обратившись в ближайший офис «Открытие Брокер» или оставив заявку на
* Оценка аналитиков «Открытие Брокер».
** Стратегия доверительного управления (ДУ) с защитой капитала.
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