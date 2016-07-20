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Управление валютными накоплениями в Омске

20 июля 2016, 09:30
Управление валютными накоплениями в Омске

Наши соотечественники продолжают сберегать средства в долларах США и евро.

По данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), доля долгосрочных валютных депозитов растет. Однако снижение ставок по вкладам многих заставляет задуматься об альтернативных способах размещения этих накоплений. На текущий момент интерес для инвесторов, не склонных к риску, представляют два инструмента.

Один из них – еврооблигации, долговые ценные бумаги крупных компаний или государств (эмитентов), которые выпускаются в иностранной валюте. Срок и сумма возврата денег по еврооблигациям установлены заранее. Не вернуть номинальную стоимость еврооблигаций в определённый срок эмитент может в определенных случаях, установленных в эмиссионных документах.

Помимо этого, еврооблигации могут похвастаться высокими купонными ставками. На сделках этими ценными бумагами можно заработать свыше 10% годовых в долларах США*. Доход получают не столько на разнице между ценой покупки и ценой продажи еврооблигации, сколько за счёт купонного дохода – процентов, выплачиваемых по ценным бумагам с определённой периодичностью.

Для покупки еврооблигаций вам необходимо открыть брокерский счёт в компании, предоставляющей доступ к торгам данными ценными бумагами, например в «Открытие Брокер». Вы можете обратиться в офис «Открытие Брокер» в Омске или оформить все дистанционно при наличии подтверждённой учётной записи на портале Госуслуг.

Если у вас нет времени или желания осваивать биржевую торговлю, вы можете инвестировать в продукт с защитой капитала**. В отличие от еврооблигаций это готовое инвестиционное решение, в рамках которого всю работу делают профессионалы. Они сами определяют, в какие инструменты и на какой срок оптимальнее всего инвестировать капитал для достижения поставленных финансовых целей. Если идея аналитиков сработает, то инвестор может получить существенный доход в валюте. Инвестиции освобождаются в можно заранее известную дату.

Инвестировать в готовый продукт с защитой капитала можно, обратившись в ближайший офис «Открытие Брокер» или оставив заявку на сайте.

* Оценка аналитиков «Открытие Брокер».
** Стратегия доверительного управления (ДУ) с защитой капитала.
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и услугах по индивидуальному доверительному управлению, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: 115114, Россия, г. Москва, переулок Дербеневский 1-й, дом 5, строение 2, тел.: (495) 232-59-73, а также в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru.
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