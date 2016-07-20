Управление валютными накоплениями в Омске

Если у вас нет времени или желания осваивать биржевую торговлю, вы можете инвестировать в продукт с защитой капитала**. В отличие от еврооблигаций это готовое инвестиционное решение, в рамках которого всю работу делают профессионалы. Они сами определяют, в какие инструменты и на какой срок оптимальнее всего инвестировать капитал для достижения поставленных финансовых целей. Если идея аналитиков сработает, то инвестор может получить существенный доход в валюте. Инвестиции освобождаются в можно заранее известную дату.