Уничтоженный символ Омска скопировали в Питере и вернули обратно



Сообщается, что демонтированные ранее старые фонари были доставлены в Санкт-Петербург на завод «АрхиМет – Апекс». Там их очистили, провели компьютерное сканирование, затем изготовили трехмерную модель. Далее, на суперсовременном пятикоординатном станке изготовили формы для отливки из чугуна новых светильников. Все соединительные элементы с крепежом прошли процедуру оцинковки и обработки антикоррозийным составом.