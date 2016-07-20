Уничтоженный символ Омска скопировали в Питере и вернули обратно

В омском сквере имени Дзержинского в рамках появились уникальные фонари, установленные у входа со стороны улицы Ленина.
Как сообщает пресс-служба мэрии, эти фонари являются точной копией старых светильников,
Сообщается, что демонтированные ранее старые фонари были доставлены в Санкт-Петербург на завод «АрхиМет – Апекс». Там их очистили, провели компьютерное сканирование, затем изготовили трехмерную модель. Далее, на суперсовременном пятикоординатном станке изготовили формы для отливки из чугуна новых светильников. Все соединительные элементы с крепежом прошли процедуру оцинковки и обработки антикоррозийным составом.
То есть, новые «3D» фонари внешне совершенно не отличаются от старых, но превосходят прежние по надежности и прослужат намного дольше.