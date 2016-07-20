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Уничтоженный символ Омска скопировали в Питере и вернули обратно

20 июля 2016, 10:25
Реконструкция сквера имени Дзержинского.

В омском сквере имени Дзержинского в рамках появились уникальные фонари, установленные у входа со стороны улицы Ленина.


Как сообщает пресс-служба мэрии, эти фонари являются точной копией старых светильников, которые были демонтированы осенью 2015 года у входа со стороны улицы Гагарина.


Сообщается, что демонтированные ранее старые фонари были доставлены в Санкт-Петербург на завод «АрхиМет – Апекс». Там их очистили, провели компьютерное сканирование, затем изготовили трехмерную модель. Далее, на суперсовременном пятикоординатном станке изготовили формы для отливки из чугуна новых светильников. Все соединительные элементы с крепежом прошли процедуру оцинковки и обработки антикоррозийным составом.


То есть, новые «3D» фонари внешне совершенно не отличаются от старых, но превосходят прежние по надежности и прослужат намного дольше.



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