Самый дорогой полузащитник российского футбола уезжает играть в Европу

По информации итальянского издания, 27-летний бельгийский полузащитник будет зарабатывать в итальянском гранде ориентировочно 3 миллиона евро в год. При этом отмечается, что миланский «Интер» не готов платить «Зениту» прописанную в контракте игрока сумму отступных в €22 миллиона и планирует сбить цену, поскольку действующее соглашение футболиста с питерским клубом истечет уже через год.