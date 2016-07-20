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Самый дорогой полузащитник российского футбола уезжает играть в Европу

20 июля 2016, 17:34
Громкая трансфертная новость.

Полузащитник Санкт-Петербургского «Зенита» Аксель Витсель согласовал условия пятилетнего контракта с миланским «Интером», сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

По информации итальянского издания, 27-летний бельгийский полузащитник будет зарабатывать в итальянском гранде ориентировочно 3 миллиона евро в год. При этом отмечается, что миланский «Интер» не готов платить «Зениту» прописанную в контракте игрока сумму отступных в €22 миллиона и планирует сбить цену, поскольку действующее соглашение футболиста с питерским клубом истечет уже через год.

Санкт-Петербургский «Зенит» приобрел Акселя Витселя у португальской «Бенфики» в 2012 году за 40 миллионов евро. Покупка бельгийского полузащитника стала одной из самых дорогих в истории российской Премьер-Лиги. Дороже лишь был куплен ранее перешедший в китайский клуб Халк (за €60 миллионов) из другого португальского клуба – «Порту».

Миланский «Интер» в последнем сезоне занял четвертную позицию. В последний раз гранд итальянского футбола становился чемпионом страны в сезоне 2009/10, в 2010/11 клуб занял вторую позицию, после чего в призовую тройку не попадал.


Фото: sportnewstodayss.blogspot.com

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