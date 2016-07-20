Путин поручил Медведеву укрепить рубль

Накануне Владимир Путин и Дмитрий Медведев обсудили ситуацию с экономикой и финансами в России. Президент страны предложил главе правительства подумать о направленных на укрепление рубля шагах в условиях сложившейся ценовой волатильности на рынках сырья, сообщает
Дмитрий Медведев отметил, что существующий на текущий год план развития, согласно которому работает правительство, предусматривает помощь среднему и малом бизнесу, поддержку несырьевого экспорта и реального сектора экономики.
По словам главы правительства, на сегодняшний день несырьевой рынок, выросшая за последние несколько лет, уже в значительной степени сказывается на доходах РФ, что связано с динамикой нефтяных котировок и увеличением предложения несырьевых товаров.
Также Дмитрий Медведев отметил, что уже началась работа над формированием бюджета на ближайшие три года, что создает более высокий горизонт планирования. Кроме того, существующим в экономике факторам будет посвящена отдельная серия совещаний.
Фото: kremlin.ru