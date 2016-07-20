Город55
ГлавноеВсе новости

Путин поручил Медведеву укрепить рубль

20 июля 2016, 09:05
Обсуждение экономических реалий.

Накануне Владимир Путин и Дмитрий Медведев обсудили ситуацию с экономикой и финансами в России. Президент страны предложил главе правительства подумать о направленных на укрепление рубля шагах в условиях сложившейся ценовой волатильности на рынках сырья, сообщает Россия24.

Дмитрий Медведев отметил, что существующий на текущий год план развития, согласно которому работает правительство, предусматривает помощь среднему и малом бизнесу, поддержку несырьевого экспорта и реального сектора экономики.

По словам главы правительства, на сегодняшний день несырьевой рынок, выросшая за последние несколько лет, уже в значительной степени сказывается на доходах РФ, что связано с динамикой нефтяных котировок и увеличением предложения несырьевых товаров.

Также Дмитрий Медведев отметил, что уже началась работа над формированием бюджета на ближайшие три года, что создает более высокий горизонт планирования. Кроме того, существующим в экономике факторам будет посвящена отдельная серия совещаний.


Фото: kremlin.ru

#Новости#Главное#Бизнес#Общество
Подпишитесь
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20