Омич угнал у тещи Тойоту, заснул и врезался в фонарный столб

Сегодня ночью в Омске произошел угон автомобиля. Информация о происшествии поступила в дежурную часть около 2 ночи от жительницы Большереченского района, приехавшей в Омск в гости к дочери. На поиск автомобиля полицейским потребовался всего час.
«Тойоту Висту» 1992 года выпуска угнали от дома в поселке Большие Поля. По показаниям потерпевшей, одновременно с уходом зятя из дома пропали ключи от автомобиля. Пропажу транспортного средства она заметила в тот же час и позвонила в полицию, подозревая 25-летнего молодого человека в угоне машины.
Около 3 часов ночи автомобиль по полученной ориентировке обнаружил экипаж ГИБДД. Угонщик, не справившись с управлением, въехал в фонарный столб на улице Завертяева и скрылся с места происшествия. По словам хозяйки Тойты, узнавшей от полицейских о находке, на этой улице проживают родители ее зятя.
Задержанный молодой человек не стал отрицать содеянного: взял ключи от машины, лежавшие в комнате, и уехал. ДТП, по его словам, случилось от того, что он заснул за рулем.
Причиненный автомобилю ущерб теща оценила в 100 тысяч рублей. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту угона, мужчина подозревается в неправомерном завладении автомобилем. Причины произошедшего выясняются. Максимально возможное наказание за угон достигает пяти лет лишения свободы.
По материалам пресс-службы УМВД России по городу Омску
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