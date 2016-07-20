Омич угнал у тещи Тойоту, заснул и врезался в фонарный столб

«Тойоту Висту» 1992 года выпуска угнали от дома в поселке Большие Поля. По показаниям потерпевшей, одновременно с уходом зятя из дома пропали ключи от автомобиля. Пропажу транспортного средства она заметила в тот же час и позвонила в полицию, подозревая 25-летнего молодого человека в угоне машины.