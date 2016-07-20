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Евро рухнул ниже 70 рублей, доллар летит следом

20 июля 2016, 15:04
Обстановка на финансовом рынке.

При открытии сегодняшних торгов на Московской бирже курс американской валюты опускался на 11 копеек до 63,44 рубля, евро – на 38 копеек, до 69,69 рубля.

К 13:50 по омскому времени курс европейской валюты составляет 69,76 рубля, потеряв с закрытия вчерашних торгов 31 копейку, доллара – 63,46 (-0,09).

Что касается Омска, то у нас в городе стоимость одного доллара варьируется в пределах от 63,6 до 66 рублей, евро – от 70,25 до 72 рублей.

Кроме того, ранее Владимир Путин поручил Дмитрию Медведеву поразмыслить о способах укрепления рубля на встрече Президента РФ и главы правительства, которая состоялась накануне.

Укрепление рубля протекает на фоне роста мировых цен на нефть, который вызван опубликованными данными API о сокращении в США объемов добычи сырья за прошлую неделю на 2,3 миллиона баррелей, аналитики ожидали снижения на 2,1 млн. Кроме того, интерес вызывают данные Минэнерго США по коммерческим запасам «черного золота» в США, которые должны быть представлены в ближайшее время.

К 14:00 по омскому времени стоимость элитной марки «черного золота» Brent составляет 46,72 доллара за баррель. В настоящее время до показателя в $50, который был достигнут в конце июня, котировкам, сильно упавшим 7 июля почти на $3, пока далеко.


Стоимость «черного золота» сорт WTI составляет 45,48 доллара за баррель.



Верхнее фото: иллюстрация
Фото в тексте: investing.com

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