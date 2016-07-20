Евро рухнул ниже 70 рублей, доллар летит следом

Что касается Омска , то у нас в городе стоимость одного доллара варьируется в пределах от 63,6 до 66 рублей, евро – от 70,25 до 72 рублей.



Кроме того, ранее Владимир Путин поручил Дмитрию Медведеву поразмыслить о способах укрепления рубля на встрече Президента РФ и главы правительства, которая состоялась накануне.