Евро рухнул ниже 70 рублей, доллар летит следом

При открытии сегодняшних торгов на Московской бирже курс американской валюты опускался на 11 копеек до 63,44 рубля, евро – на 38 копеек, до 69,69 рубля.
К 13:50 по омскому времени курс европейской валюты составляет 69,76 рубля, потеряв с закрытия вчерашних торгов 31 копейку, доллара – 63,46 (-0,09).
Что касается
Кроме того, ранее
Укрепление рубля протекает на фоне роста мировых цен на нефть, который вызван опубликованными данными API о сокращении в США объемов добычи сырья за прошлую неделю на 2,3 миллиона баррелей, аналитики ожидали снижения на 2,1 млн. Кроме того, интерес вызывают данные Минэнерго США по коммерческим запасам «черного золота» в США, которые должны быть представлены в ближайшее время.
К 14:00 по омскому времени стоимость элитной марки «черного золота» Brent составляет 46,72 доллара за баррель. В настоящее время до показателя в $50, который был достигнут в конце июня, котировкам, сильно упавшим 7 июля почти на $3, пока далеко.
Стоимость «черного золота» сорт WTI составляет 45,48 доллара за баррель.
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Фото в тексте: investing.com