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В Омске взорвался и сгорел автомобиль

19 июля 2016, 12:44
Ночное происшествие.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по омской области, сообщение о возгорании автомобилей в Кировском округе поступило в дежурную часть 19 июля в 02:20. Пожар локализован в 02:27, ликвидирован 02:42.

Недалеко от места происшествия находились очевидцы, которые сняли короткий ролик с пожаром и сильным хлопком (взрывом). Ролик доступен по ссылке (18+ ненормативная лексика).

Подробности произошедшего также обсудили на странице vk.com/regik55. Сгорел автомобиль марки SsangYong Actyon. Частично пострадал еще один – рядом стоящий.

Бульвар Архитекторов, 4/1:

Омичи отмечают, что в последнее время ночные возгорания автомобилей участились. Причина неизвестна. Тенденция печальна.

Улица Бульварная:

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