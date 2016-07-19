В Омске взорвался и сгорел автомобиль

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по омской области, сообщение о возгорании автомобилей в Кировском округе поступило в дежурную часть 19 июля в 02:20. Пожар локализован в 02:27, ликвидирован 02:42.
Недалеко от места происшествия находились очевидцы, которые сняли короткий ролик с пожаром и сильным хлопком (взрывом).
Подробности произошедшего также обсудили на странице vk.com/regik55. Сгорел автомобиль марки SsangYong Actyon. Частично пострадал еще один – рядом стоящий.
Бульвар Архитекторов, 4/1:
Омичи отмечают, что в последнее время ночные возгорания автомобилей участились. Причина неизвестна. Тенденция печальна.
Улица Бульварная: