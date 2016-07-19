В Омске открывается теннисный центр площадью 4000 кв. метров

20 июля в 17:30 состоится торжественное открытие городского теннисного центра «Омская звезда» (ул. Челюскинцев, 98/2).
Новый спортивный объект общей площадью 4.000 кв. м. включает в себя все необходимое для проведения тренировочного процесса любителей и профессионалов тенниса. Уникальный по своей инфраструктуре теннисный центр, был создан по современным методикам строительства спортивных объектов, и включает в себя пять крытых стационарных теннисных кортов, два летних корта на открытом воздухе, специализированные залы для занятий фитнесом, танцами, йогой, художественной гимнастикой, а также тренажерные залы для общефизической подготовки.
Для любителей тенниса на территории центра предусмотрен прокат спортивного инвентаря. В соответствии с международными стандартами, на кортах теннисного центра используется напольное покрытие типа «хард». Уникальность инфраструктуры сооружения, позволяет проводить соревнования среди спортсменов международного уровня.
Возведение современного спортивного комплекса было инициировано в 2014 году Омским областным фондом поддержки детского и массового спорта, а также ветераном спорта Вячеславом Калиниченко.
Официальное начало учебно-тренировочного процесса, на базе городского теннисного центра «Омская звезда» начнется с сентября 2016 года. Будет осуществляться набор в группы занятий по теннису, а также планируется открытие бесплатной группы, по обучению игры в теннис, для детей из малообеспеченных семей.
Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска приглашает всех желающих на торжественное открытие уникального спортивного центра «Омская звезда».
Источник: sports-gorod.ru