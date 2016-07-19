В Омске открывается теннисный центр площадью 4000 кв. метров

Новый спортивный объект общей площадью 4.000 кв. м. включает в себя все необходимое для проведения тренировочного процесса любителей и профессионалов тенниса. Уникальный по своей инфраструктуре теннисный центр, был создан по современным методикам строительства спортивных объектов, и включает в себя пять крытых стационарных теннисных кортов, два летних корта на открытом воздухе, специализированные залы для занятий фитнесом, танцами, йогой, художественной гимнастикой, а также тренажерные залы для общефизической подготовки.