В Омске открыли второй Любинский проспект

Сегодня в Омске открыли выставку «Любинский Проспект», посвященную жизни Любинского проспекта на протяжении двух столетий, начиная с 1920-х годов. Ретроспектива одной из самых красивых улиц Омска представлена 70 работами художников и фотографов.
Автором идеи, в преддверии 300-летнего юбилея города, стал искусствовед Владимир Чирков. В выставке принимают участие четыре омских музея – музей изобразительных искусств им. М.А. Врубеля, историко-краеведческий музей, «Искусство Омска» и «Либеров-центр».
На выставке в одном пространстве объединены работы авторов, в разные периоды обращавшихся к теме города, а именно – Любинского проспекта. Одни из самых ранних работ относятся к истории Омска 1920-х годов, это фотографии из коллекции Ивана Дрейлинга, хранящейся в архивах историко-краеведческого музея. На картине художника Виктора Уфимцева, датированной 1927 годом, - также одной из самых ранних – изображена омская демонстрация.
Для многих омичей Любинский проспект является знаковым местом, «сердцем города». Сам Любинский – когда-то Чернавинский – короткие полкилометра от моста на Оми, с поразительным архитектурным ансамблем и ландшафтом, на протяжении стольких лет привлекает взгляды омских художников и фотографов. Накануне значительных преобразований Любинского, выставка предлагает омичам вспомнить (или узнать), какой улица была в 70-е, 80-е, 90-е годы, чем она жила в 2000-ных и 2010-х. В представленных работах видны этапы застройки на берегах Оми, через меняющиеся от снимка к снимку вывески на домах - появление и исчезновение магазинов и организаций. На картинах изображены набережная Оми, железный мост, городские крыши, строительство Юбилейного моста в 1960-е, автоклуб у Горсовета, митинги у только построенного Драматического театра.
Познакомиться с историей Любинского омичи смогут до 15 августа. Выставка работает ежедневно, кроме понедельника, с 11 утра до 18 вечера в областном Музее им. М.А. Врубеля.
Фото: © Андрей Кутузов