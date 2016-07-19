В Омске открыли второй Любинский проспект

Для многих омичей Любинский проспект является знаковым местом, «сердцем города». Сам Любинский – когда-то Чернавинский – короткие полкилометра от моста на Оми, с поразительным архитектурным ансамблем и ландшафтом, на протяжении стольких лет привлекает взгляды омских художников и фотографов. Накануне значительных преобразований Любинского, выставка предлагает омичам вспомнить (или узнать), какой улица была в 70-е, 80-е, 90-е годы, чем она жила в 2000-ных и 2010-х. В представленных работах видны этапы застройки на берегах Оми, через меняющиеся от снимка к снимку вывески на домах - появление и исчезновение магазинов и организаций. На картинах изображены набережная Оми, железный мост, городские крыши, строительство Юбилейного моста в 1960-е, автоклуб у Горсовета, митинги у только построенного Драматического театра.