Торнадо в Сибири: восточней Омска очевидцы сняли огромный смерч

В минувшие выходные в Омске также было неспокойно. Шли сильные ливни с грозами, но к счастью, обошлось без смерча. Неподалеку от Омска очевидцы сняли вот такие грозные облака. Но они наш город обошли стороной, видимо, направившись к Новосибирску.

