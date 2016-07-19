Торнадо в Сибири: восточней Омска очевидцы сняли огромный смерч

Похоже, погода в Сибири меняется и не в лучшую сторону. Такое опасное природное явление как торнадо раньше было характерно только для великих равнин Америки. Но теперь смерчи появились и в Сибири.
Жители соседнего города с Омском, Новосибирска, в социальных сетях обсуждают настоящий американский торнадо, снятый очевидцами 17 июля 2016 года:
«В Искитиме был снят настоящий торнадо. Как сообщил очевидец, смерч приближался очень быстро. Он реально огромный был. Должен был пройти где-то между рекой Койниха и посёлком Александровский. Минуты через четыре рассыпался, начав отрываться от земли»
В минувшие выходные в Омске также было неспокойно. Шли сильные ливни с грозами, но к счастью, обошлось без смерча. Неподалеку от Омска очевидцы сняли вот такие грозные облака. Но они наш город обошли стороной, видимо, направившись к Новосибирску.
Природу сибирских торнадо на сайте Алтайского государственного университета (asu.ru) объясняет ведущий климатолог Н.Ф. Харламова.
Формирование торнадо сейчас происходит из-за столкновения холодных масс, которые с Арктики в нашу климатическую полосу гонит антициклон, с теплыми массами воздуха, поступающих с Казахстана.
Образуются атмосферные фронты и связанная с ними кучево-дождевая грозовая облачность. Из таких облаков и образовался торнадо.
Но масштаб разрушений сибирских торнадо нельзя сравнивать с торнадо американскими. Там разница температур между фронтами большая, чем у нас. И масштабы столкновения масс воздуха также большие. Специалист считает, что больших разрушений сибирские смерчи вызвать не могут.