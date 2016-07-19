Рост платы по коммунальным платежам в Омске

Приглашаются председатели советов дома, старшие по домам и все желающие разобраться в теме индексов платы граждан. Количество мест в аудитории ограничено. В связи с этим просим зарегистрироваться для участия в мероприятии, направив заявку по электронной почте [email protected] (указать фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон) или позвонив по телефонам 79-07-20, 79-07-17 до 13 часов 19 июля. В случае большого количества желающих семинар будет проведен повторно в сентябре.