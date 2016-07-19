Город55
ГлавноеВсе новости

Рост платы по коммунальным платежам в Омске

19 июля 2016, 09:45
Открытый практикум по предельным индексам..

Жителей города Омска приглашают принять участие в обучающем семинаре-практикуме по теме индексов совокупной платы граждан на коммунальные услуги.

Слушателям расскажут, как формируются средний и предельный индексы, почему в исключительных случаях индексы на законных основаниях могут превышать предельный уровень и как подсчитать индекс роста платы конкретному гражданину с помощью квитанций.

Жители, получившие июльские квитанции, могут принести с собой их, а также квитанции за декабрь 2015 года, и с помощью эксперта либо самостоятельно в ходе практикума рассчитать предельный индекс для своей квартиры.

Семинар проведет советник контрольно-ревизионного отдела РЭК Омской области Марина Олещук.

Напомним, первый такой семинар-практикум прошел 12 июля для представителей муниципальных районов, депутатского корпуса и ресурсоснабжающих организаций, работающих в районах Омской области. Всего для участия в семинаре записались более 230 человек. Большинство присутствовало на мероприятии в режиме видеоконференцсвязи.

Второй практикум для жителей города Омска запланирован на 20 июля в 16 часов, он пройдет по адресу ул. Красногвардейская, 42, конференц-зал (цокольный этаж) и рассчитан на непосредственное участие граждан.

Приглашаются председатели советов дома, старшие по домам и все желающие разобраться в теме индексов платы граждан. Количество мест в аудитории ограничено. В связи с этим просим зарегистрироваться для участия в мероприятии, направив заявку по электронной почте [email protected] (указать фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон) или позвонив по телефонам 79-07-20, 79-07-17 до 13 часов 19 июля. В случае большого количества желающих семинар будет проведен повторно в сентябре.


Источник: пресс-служба РЭК Омской области

#Новости#ЖКХ#Недвижимость#Главное#Город#Общество
Подпишитесь
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
В Омске загорелся памятник участникам Великой Отечественной войны
Вчера, 09:07
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20