Рост платы по коммунальным платежам в Омске

Жителей города Омска приглашают принять участие в обучающем семинаре-практикуме по теме индексов совокупной платы граждан на коммунальные услуги.
Слушателям расскажут, как формируются средний и предельный индексы, почему в исключительных случаях индексы на законных основаниях могут превышать предельный уровень и как подсчитать индекс роста платы конкретному гражданину с помощью квитанций.
Жители, получившие июльские квитанции, могут принести с собой их, а также квитанции за декабрь 2015 года, и с помощью эксперта либо самостоятельно в ходе практикума рассчитать предельный индекс для своей квартиры.
Семинар проведет советник контрольно-ревизионного отдела РЭК Омской области Марина Олещук.
Напомним, первый такой семинар-практикум прошел 12 июля для представителей муниципальных районов, депутатского корпуса и ресурсоснабжающих организаций, работающих в районах Омской области. Всего для участия в семинаре записались более 230 человек. Большинство присутствовало на мероприятии в режиме видеоконференцсвязи.
Второй практикум для жителей города Омска запланирован на 20 июля в 16 часов, он пройдет по адресу ул. Красногвардейская, 42, конференц-зал (цокольный этаж) и рассчитан на непосредственное участие граждан.
Приглашаются председатели советов дома, старшие по домам и все желающие разобраться в теме индексов платы граждан. Количество мест в аудитории ограничено. В связи с этим просим зарегистрироваться для участия в мероприятии, направив заявку по электронной почте [email protected] (указать фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон) или позвонив по телефонам 79-07-20, 79-07-17 до 13 часов 19 июля. В случае большого количества желающих семинар будет проведен повторно в сентябре.
Источник: пресс-служба РЭК Омской области