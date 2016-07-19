Из Москвы стартовал автопробег до Омска по самым плохим дорогам

На телеканале «Россия 24» стартовал автопробег, цель которого – выявить состоянии дорог в городах, расположенных между Москвой и Омском.
В каждом мегаполисе оценку дорог проведут по трем «номинациям». Выберут «Самую аварийную» дорогу, «Народную» - на которую чаще жалуются местные жители, и «Лучшую» по версии местных чиновников.
Первым городом на пути следования автопробега стала Рязань. Здесь «Лучшей» стала дорога на улице Солнечной возле областного управления ГИБДД, «Народной» - Славянский проспект, и «Самой аварийной» - Северная окружная дорога.
Сообщается, что «Россия 24» проверяет качество дорожного покрытия на а/м Lada Vesta, Lada Xray и «Газель Next».
В Омске, конечно, если сравнивать, что было до Прямой линии с президентом России и после, сделано очень многое. Но и того, что не сделано, тоже много.
Недавно омичи, ехавшие в Чернолучье, отметили ужасающее состояние участка дороги по Красноярскому тракту и Комбинатской в районе виадука по улице Заозерная: «В центре дороги ещё сделали, а по окраинам их вообще нет!..»
Надеемся, что пока автопробег доберется до нашего города, омские дорожники успеют подлатать и этот участок.