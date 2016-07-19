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Из Москвы стартовал автопробег до Омска по самым плохим дорогам

19 июля 2016, 17:09
Из Москвы стартовал автопробег до Омска по самым плохим дорогам

На телеканале «Россия 24» стартовал автопробег, цель которого – выявить состоянии дорог в городах, расположенных между Москвой и Омском.

В каждом мегаполисе оценку дорог проведут по трем «номинациям». Выберут «Самую аварийную» дорогу, «Народную» - на которую чаще жалуются местные жители, и «Лучшую» по версии местных чиновников.

Первым городом на пути следования автопробега стала Рязань. Здесь «Лучшей» стала дорога на улице Солнечной возле областного управления ГИБДД, «Народной» - Славянский проспект, и «Самой аварийной» - Северная окружная дорога.

Сообщается, что «Россия 24» проверяет качество дорожного покрытия на а/м Lada Vesta, Lada Xray и «Газель Next».

В Омске, конечно, если сравнивать, что было до Прямой линии с президентом России и после, сделано очень многое. Но и того, что не сделано, тоже много.

Недавно омичи, ехавшие в Чернолучье, отметили ужасающее состояние участка дороги по Красноярскому тракту и Комбинатской в районе виадука по улице Заозерная: «В центре дороги ещё сделали, а по окраинам их вообще нет!..»

Надеемся, что пока автопробег доберется до нашего города, омские дорожники успеют подлатать и этот участок.





#Общество#Новости#Транспорт#Стройка#Авто
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