Без вести пропавшую 16-летнюю девушку нашли в Омске в поезде

В Омске сотрудники транспортной полиции сняли с поезда 16-летнюю девушку, которая сбежала из дома. Она считалась пропавшей без вести.
Сотрудники полиции проводили отработку ориентировки по несовершеннолетней, без вести пропавшей жительницы поселка Курагино Красноярского края. Инспекторы отдела по делам несовершеннолетних (ОДН) линейного управления (ЛУ) МВД России выяснили, что разыскиваемая 16-летняя девушка находится в пассажирском поезде «Владивосток – Москва». Когда состав прибыл к перрону станции Омск, пропавшую гражданку сняли с поезда и сопроводили в отделение.
Девушка рассказала, что решила начать самостоятельную жизнь, так как она не находит общего языка со своей матерью. После очередной ссоры юная особа поехала на вокзал и купила билет до Москвы, где ее ждут знакомые, с которыми она познакомилась через социальные сети.
Омские полицейские связались с матерью девушки, сообщив, где находится ее дочь. Далее несовершеннолетняя была передана законным представителям.
По материалам пресс-службы УТ МВД России по СФО
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