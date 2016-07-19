Без вести пропавшую 16-летнюю девушку нашли в Омске в поезде

Девушка рассказала, что решила начать самостоятельную жизнь, так как она не находит общего языка со своей матерью. После очередной ссоры юная особа поехала на вокзал и купила билет до Москвы, где ее ждут знакомые, с которыми она познакомилась через социальные сети.