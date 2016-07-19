Город55
ГлавноеВсе новости

Без вести пропавшую 16-летнюю девушку нашли в Омске в поезде

19 июля 2016, 15:18
Без вести пропавшую 16-летнюю девушку нашли в Омске в поезде

В Омске сотрудники транспортной полиции сняли с поезда 16-летнюю девушку, которая сбежала из дома. Она считалась пропавшей без вести.

Сотрудники полиции проводили отработку ориентировки по несовершеннолетней, без вести пропавшей жительницы поселка Курагино Красноярского края. Инспекторы отдела по делам несовершеннолетних (ОДН) линейного управления (ЛУ) МВД России выяснили, что разыскиваемая 16-летняя девушка находится в пассажирском поезде «Владивосток – Москва». Когда состав прибыл к перрону станции Омск, пропавшую гражданку сняли с поезда и сопроводили в отделение.

Девушка рассказала, что решила начать самостоятельную жизнь, так как она не находит общего языка со своей матерью. После очередной ссоры юная особа поехала на вокзал и купила билет до Москвы, где ее ждут знакомые, с которыми она познакомилась через социальные сети.

Омские полицейские связались с матерью девушки, сообщив, где находится ее дочь. Далее несовершеннолетняя была передана законным представителям.


По материалам пресс-службы УТ МВД России по СФО
Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#Город#Общество
Подпишитесь
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
В Омске загорелся памятник участникам Великой Отечественной войны
Вчера, 09:07
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20