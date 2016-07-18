Виталий Мутко заявил, что футбольной сборной в РФ нет, она распущена

Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с рассмотрением петиции о расформировании футбольной сборной нашей страны после провального выступления на прошедшем во Франции Чемпионате Европы по футболу.
Министр спорта РФ заявил, что "сборной нет, она распущена", сообщает издание "
Стоит отметить, что, по сути, роспуск футбольной сборной является своего рода формальностью после завершения любого международного турнира, будь то мировой или европейский чемпионат. Что имел в виду Виталий Мутко станет понятно немного позже, пока же неизвестно, как сильно изменится состав сборной России в ближайшем будущем после провала на Евро-2016.
В настоящее время РФС ведутся поиски нового главного тренера для национальной команды в связи с тем, что Леонид Слуцкий решил покинуть пост после неудачного выступления российской национальной команды на чемпионате Европы.
Главными кандидатами на пост наставника сборной России по футболу являются Курбан Бердыев, занявший в минувшем чемпионате 2-е место с "Ростовом", и Станислав Черчесов, который в Польше выиграл с "Легией" чемпионат и национальный кубок.
Кроме того, российские СМИ сообщали об интересе РФС к фигуре известного итальянского специалиста Робертно Мончини. Также в качестве кандидата
Фото: иллюстрация