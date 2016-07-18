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Виталий Мутко заявил, что футбольной сборной в РФ нет, она распущена

18 июля 2016, 08:27
Сообщение Министра спорта России.

Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с рассмотрением петиции о расформировании футбольной сборной нашей страны после провального выступления на прошедшем во Франции Чемпионате Европы по футболу.

Министр спорта РФ заявил, что "сборной нет, она распущена", сообщает издание "Лайф". Ранее в Кремле петицию о роспуске футбольной сборной страны, собравшую к данному моменту более 934 тысяч подписей, переадресовали Министерству спорта.

Стоит отметить, что, по сути, роспуск футбольной сборной является своего рода формальностью после завершения любого международного турнира, будь то мировой или европейский чемпионат. Что имел в виду Виталий Мутко станет понятно немного позже, пока же неизвестно, как сильно изменится состав сборной России в ближайшем будущем после провала на Евро-2016.

В настоящее время РФС ведутся поиски нового главного тренера для национальной команды в связи с тем, что Леонид Слуцкий решил покинуть пост после неудачного выступления российской национальной команды на чемпионате Европы.

Главными кандидатами на пост наставника сборной России по футболу являются Курбан Бердыев, занявший в минувшем чемпионате 2-е место с "Ростовом", и Станислав Черчесов, который в Польше выиграл с "Легией" чемпионат и национальный кубок.

Кроме того, российские СМИ сообщали об интересе РФС к фигуре известного итальянского специалиста Робертно Мончини. Также в качестве кандидата на пост наставника сборной РФ рассматривается Сергей Семак.

Фото: иллюстрация

#Новости#Футбол#Главное#Спорт
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