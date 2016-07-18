Виталий Мутко заявил, что футбольной сборной в РФ нет, она распущена

Стоит отметить, что, по сути, роспуск футбольной сборной является своего рода формальностью после завершения любого международного турнира, будь то мировой или европейский чемпионат. Что имел в виду Виталий Мутко станет понятно немного позже, пока же неизвестно, как сильно изменится состав сборной России в ближайшем будущем после провала на Евро-2016.