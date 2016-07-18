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В омской "яме смерти" на гостевом маршруте без колес остались 5 машин

18 июля 2016, 17:31
Опасное место.

Сегодня в Омске в районе дома 6 по улице Транссибирская были повреждены более пяти автомобилей. По словам очевидцев, под лужей протяженностью около 20 метров скрывается яма с острыми краями.

По словам омских автолюбителей, пробивших сегодня колесо на Транссибирской, пока они ждали дорожные службы, так же были повреждены еще четыре машины.


Судя по комментариям к видео, и яма, и лужа на этой улице – явление постоянное. Некоторые называют лужу «Транссибирским озером» и утверждают, что яму под ней чинят каждый месяц 2-3 раза. В прошлый четверг, когда лужи еще не было, местная жительница Лилия Корунова, подъезжая к дому на скорости 40 км/ч, попала в яму – пробила колесо (боковой порез), подушку АКПП, вырвало привод из коробки. Восстановление автомобиля обошлось в 8 тысяч рублей. По словам женщины, на этом месте каждый день на протяжении полугода машины пробивают колеса. Сейчас ситуация усугубляется тем, что из-за огромной лужи яма скрыта от глаз автомобилистов.

- Ямы не видно, и сотрудники ГИБДД не могут ее зафиксировать, - сообщил порталу Gorod55 омич Виталий Иванов. – У меня товарищ вчера около 9 вечера влетел, порвана покрышка и лопнул диск. При этом он был уже шестым, кто оформлял повреждения в ГИБДД.


Измерить глубину и диаметр ямы и сфотографировать ее можно будет, только когда высохнет лужа. Неизвестно, сколько машин до этого времени отправятся в автосервисы.


По номеру, названному в приемной дорожно-эксплуатационного участка Кировского административного округа порталу Gorod55, редакция связалась с диспетчерской, где записали заявку о восстановлении дорожного покрытия по улице Транссибирской. По словам оператора, в ближайшее время заявку передадут мастеру из дорожной службы, и когда дорожники будут в стороне улицы Транссибирская – яму починят. Редакция портала будет следить за развитием событий.

Фото: vk.com/toy555

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