В омской "яме смерти" на гостевом маршруте без колес остались 5 машин



Судя по комментариям к видео, и яма, и лужа на этой улице – явление постоянное. Некоторые называют лужу «Транссибирским озером» и утверждают, что яму под ней чинят каждый месяц 2-3 раза. В прошлый четверг, когда лужи еще не было, местная жительница Лилия Корунова, подъезжая к дому на скорости 40 км/ч, попала в яму – пробила колесо (боковой порез), подушку АКПП, вырвало привод из коробки. Восстановление автомобиля обошлось в 8 тысяч рублей. По словам женщины, на этом месте каждый день на протяжении полугода машины пробивают колеса. Сейчас ситуация усугубляется тем, что из-за огромной лужи яма скрыта от глаз автомобилистов.