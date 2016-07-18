В Омске закроют три улицы для транспорта из-за выставки Флора

В преддверии начала работы традиционной выставки зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора», которая, напомним, развернется в скверах «Выставочный», «Воскресенский» и по набережной Тухачевского, мэрия Омска предупреждает об изменении схемы движения транспорта по некоторым улицам в центральной части города.