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В Омске закроют три улицы для транспорта из-за выставки Флора

18 июля 2016, 15:04
Меняется схема.

В преддверии начала работы традиционной выставки зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора», которая, напомним, развернется в скверах «Выставочный», «Воскресенский» и по набережной Тухачевского, мэрия Омска предупреждает об изменении схемы движения транспорта по некоторым улицам в центральной части города.

В период работы юбилейной, 65-й, «Флоры» с 5 по 9 августа, на основании распоряжения администрации от 13 июля 2016 года №322-р, движение всех видов транспорта будет ограничено следующим образом:



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