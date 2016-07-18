В Омске закроют три улицы для транспорта из-за выставки Флора

В преддверии начала работы традиционной выставки зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора», которая, напомним, развернется в скверах «Выставочный», «Воскресенский» и по набережной Тухачевского, мэрия Омска предупреждает об изменении схемы движения транспорта по некоторым улицам в центральной части города.
В период работы юбилейной, 65-й, «Флоры» с 5 по 9 августа, на основании распоряжения администрации от 13 июля 2016 года №322-р, движение всех видов транспорта будет ограничено следующим образом: