В Омске скульптуру Любочки перенесли на новую площадку с лестницей

Как и
В воскресенье Любочка была замечена примерно на том же месте, где и располагалась раньше, но уже на новом подиуме с лестницей.
Скульптура поднята над уровнем тротуара примерно на 40-60 сантиметров, и теперь стена, получившая ранее название «берлинской», не так давит на городской символ.
Вторая визитная карточка проспекта, сантехник «Степаныч», в воскресенье на своем законном месте пока не появился.
В целом на Любинском проспекте масштабные работы по благоустройству ведутся в штатном режиме.
Облицовываются стены подземного перехода, устанавливаются скамейки, протягиваются коммуникации полива, завозится земля в клумбы.
В сквере имени Дзержинского заработал фонтан.
Строители ведут прокладку дорожек из разного материала. Уже проложена красная, для бега.
На ней будет специальная разметка «двустороннего движения».
Теперь строители тянут еще одну «тропу» - из композитного материала, по фактуре напоминающего дерево. Она размещается на специальном бетонном и деревянном фундаменте.
До Дня города остается менее 20 дней.