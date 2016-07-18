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В Омске скульптуру Любочки перенесли на новую площадку с лестницей

18 июля 2016, 20:09
В Омске скульптуру Любочки перенесли на новую площадку с лестницей

Как и сообщали ранее представители компании «ИдеалСтрой», один из самых знаменитых символов Омска вернется на Любинский проспект на новую площадку.


В воскресенье Любочка была замечена примерно на том же месте, где и располагалась раньше, но уже на новом подиуме с лестницей.


Скульптура поднята над уровнем тротуара примерно на 40-60 сантиметров, и теперь стена, получившая ранее название «берлинской», не так давит на городской символ.


Вторая визитная карточка проспекта, сантехник «Степаныч», в воскресенье на своем законном месте пока не появился.


В целом на Любинском проспекте масштабные работы по благоустройству ведутся в штатном режиме.


Облицовываются стены подземного перехода, устанавливаются скамейки, протягиваются коммуникации полива, завозится земля в клумбы.


В сквере имени Дзержинского заработал фонтан.



Строители ведут прокладку дорожек из разного материала. Уже проложена красная, для бега.



На ней будет специальная разметка «двустороннего движения».


Теперь строители тянут еще одну «тропу» - из композитного материала, по фактуре напоминающего дерево. Она размещается на специальном бетонном и деревянном фундаменте.


До Дня города остается менее 20 дней. Праздничная афиша уже готова. Скоро нас поздравят с 300-летием.




#Новости#Недвижимость#Город
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