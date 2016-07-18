В Омске скульптуру Любочки перенесли на новую площадку с лестницей

Как и сообщали ранее представители компании «ИдеалСтрой», один из самых знаменитых символов Омска вернется на Любинский проспект на новую площадку.





В воскресенье Любочка была замечена примерно на том же месте, где и располагалась раньше, но уже на новом подиуме с лестницей.