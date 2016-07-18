Tele2 запускает опцию с бесплатными входящими в Крыму

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет о запуске новой опции «В Крыму как дома». Теперь абоненты компании, приезжающие в Севастополь и Республику Крым, могут принимать входящие звонки бесплатно.
Услуга «В Крыму как дома» доступна абонентам всех тарифных планов Tele2, в том числе и бизнес-клиентам оператора. За абонентскую плату 6 рублей в сутки пользователям опции в национальном роуминге доступны бесплатные входящие вызовы на территории Севастополя и Республики Крым.
Для подключения услуги «В Крыму как дома» абоненту Tele2 достаточно отправить USSD-команду *143*61#. Отключить опцию так же просто − для этого необходимо набрать комбинацию *143*60#. Узнать статус пользования услугой − *143*6#. Стоимость подключения сервиса составляет 30 рублей включая НДС.
Остальные параметры оказания услуг национального роуминга при нахождении пользователей в Крыму не изменяются. Так, стоимость исходящего звонка по России составит 5 рублей за минуту. Исходящие SMS и MMS стоят 3,5 рубля за сообщение. Интернет-трафик тарифицируется по цене 5 рублей за 1 мегабайт.
* Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. После закрытия сделки по созданию нового федерального оператора мобильной связи путем интеграции Tele2 и сотовых активов «Ростелекома» компания работает в 65 регионах и обслуживает более 38 миллионов абонентов. В октябре 2015 года оператор начал предоставлять услуги связи в стандартах 3G и 4G в Московском регионе. Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для бизнеса. Частным и корпоративным клиентам Tele2 гарантирует низкие цены и высокое качество услуг, простоту в подключении и использовании, отличный уровень сервиса.
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