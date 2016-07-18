Секретные материалы в Омске: тайна НЛО планетарного масштаба

О находке таких дисков за 2016 год поступило около 10 сообщений, в т.ч. из Омской области (это обращение отнесено к неидентифицируемому случаю). Мужчина сообщил о том, что где-то на Иртыше видел торчащий из берега каменный диск, но не смог назвать место.





О сообщениях от очевидцев



Там, где плотность населения выше, фиксируется больше сообщений об НО. При этом до 99% всех сообщений, содержащих полную информацию о времени, месте и обстоятельствах увиденного/услышанного происшествия, можно объяснить. Причинами сообщений часто становятся известные науке феномены, атмосферные, космические, антропологические явления. Например, солнечные гало и блики.