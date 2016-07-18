Секретные материалы в Омске: тайна НЛО планетарного масштаба

В субботу, 16 июля в омской библиотеке имени Пушкина прошла встреча с руководителем Международной организации «Космопоиск» Вадимом Чернобровом, «НЛО над Омском, Россией и миром, факты и вымысел».
Выдержки из прошедшей лекции:
Не существует белорусского, украинского, московского, сибирского или омского НЛО. Эти явления носят общепланетарный, космический характер.
Мы стремимся разобраться в общепланетарных космических вызовах. КосмоПоиск – одна из самых крупных организаций такого рода в мире. Волонтерские группы КосмоПоиска работают в 40 странах по всему миру, в их рядах есть и омичи.
Круги на полях
Вы, сибиряки, ежегодно сталкивались с этим интереснейшим явлением. Мы ежегодно выезжаем на 20-30 подобных вызовов по всей стране. Это так называемый геоглифический сезон – сезон изучений изображений на земле. В этом году он начался с июня, на Кубани.
В Омск мы приехали из Кемерово, где позавчера закончили изучать древние мегалитические постройки. В России их больше всего на Кавказе.
В Южной Англии есть яркий пример такой постройки – Стоунхендж, его реставрировали в 50-х годах, восстанавливая по следам, сохранившимся от камней. В Стоунхендже 21 камень, ровно по количеству геоглифических линий, охватывающих весь земной шар, причем расположение камней и линий удивительным образом друг друга дублирует.
В конце июля-начале августа «заработает» полоса, протянувшая через всю Россию. Это значит, что в этот период начнут появляться круги на полях.
Мы выбираем регион для исследований не произвольно, а по пику активности. Мы – единственные в мире исследователи кругов на полях, которые приезжали не после, а до их появления. Дежурим на постах, с биноклями.
Едем под конкретную дату и конкретное место, но попадаем на явление не всегда. Но ведь и в тире нельзя быть уверенным, что 100% попадешь. Знаем некие закономерности, и по ним отслеживаем круги.
Все круги на полях появляются в астрономическую полночь. Это время, когда солнце находится максимально низко над горизонтом. Момент и сценарий появления всегда одинаковы.
За некоторое время до появления кругов все животные в радиусе 8 км – собаки, кошки, коровы, лошади, куры, овцы – начинают волноваться и громко кричать (лаять/мяукать/мычать и пр). Так же животные ведут себя перед землетрясением.
За 2-3 минуты до момента X вся природа затихает.
Появление кругов всегда сопровождается яркими световыми эффектами – видно за много километров от места действия, - и электромагнитными эффектами. Сами звонят стационарные телефоны, выгорает электротехника, коротит бытовые приборы, возникают радиопомехи. Если поблизости проезжает автомобиль с электрической системой зажигания, то он остановится.
Диски
2007 год, Китай, провинция Хуан Гу (??), найдены каменные диски диаметром в два метра. Есть много желтой информации, в том числе и о том, что диски распилили и извлекли из них инопланетян и тексты с историей древнего Китая. При этом нормальной информации о судьбе китайских дисков нет.
В 2015 году в Кемерово, в Беловском угольном разрезе нашли такой же диск, только диаметром 1 метр (нашел Артур Пресняков и тут же связался с космопоиском). По воспоминаниям старожилов, там уже находили 3-4 таких диска, но их сбросили в отвал как мусор и завалили пустой породой.
Сейчас на диск можно посмотреть в кемеровском Краеведческом музее в отделе природы. Мы называем его «кемеровским», а местные – «караканским» (по географии находки). Это первый диск, ставший доступным для исследования.
Если признавать природное происхождение диска, то его внутренняя структура должна быть слоистой, нарастающей кольцеобразно / сферически, как, например, у жемчужины. На самом деле плотность диска равна по всему объему. Создается впечатление, что готовые формы были залиты местной грязью, натекавшей в полый диск – ракушечником, известняком, гранитом и пр. Главный вопрос – откуда взялась первоначальная форма? За миллионы лет исчезают почти все вещества, за исключением отдельных металлов типа вольфрама и молибдена.
О находке таких дисков за 2016 год поступило около 10 сообщений, в т.ч. из Омской области (это обращение отнесено к неидентифицируемому случаю). Мужчина сообщил о том, что где-то на Иртыше видел торчащий из берега каменный диск, но не смог назвать место.
О сообщениях от очевидцев
Там, где плотность населения выше, фиксируется больше сообщений об НО. При этом до 99% всех сообщений, содержащих полную информацию о времени, месте и обстоятельствах увиденного/услышанного происшествия, можно объяснить. Причинами сообщений часто становятся известные науке феномены, атмосферные, космические, антропологические явления. Например, солнечные гало и блики.
И только 1% от всех сообщений современная наука пока не в силах объяснить. Однако, наблюдая системные, периодичные явления, и выводя некие закономерности, мы приближаемся к пониманию этих явлений.
С территории Омской области таких сообщений почти не поступает.
Основатель Космопоиска Казанцев сравнивал Хиросиму и Тунгуску – утверждая, что в обоих случаях произошел взрыв атомного источника энергии в воздухе. До этого исследователи не сталкивались со взрывами в атмосфере. Чем ближе к эпицентру, тем сильнее разрушения, а в самом эпицентре разрушений нет.
С этой загадки 71 год назад начался Космопоиск.
Взрывы происходят регулярно, с периодичностью в 5-6 лет. Если тенденция сохранится, то в конце 2017-начале 2018 ждите новый взрыв на территории России.
Иркутск (2001), Алтай (янв. 2007), Челябинск (2013). Челябинское тело до сих пор не найдено. В музее хранится кусок весом в 600 кг, но самый большой осколок еще не найден. Когда поедете в Челябинске по трассе М5 в районе Верхнего Атляна, знайте – где-то рядом лежит челябинский метеорит.
Взрывы всегда происходили в безлюдных местах.
Чутка про инопланетян
Найти землян во вселенной просто, несмотря на то, что мы живем на периферии.
Более 100 лет мы радируем о себе в открытый космос в радиодиапазоне на сотню световых лет. В радиодиапазоне мы подсвечиваем себя ярче, чем солнце.
Фото: vk.com/dacha.onegina