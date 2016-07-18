Российский авторынок покинули 200 иномарок

Российский авторынок за последние два года потерял сразу 40% модельного ряда: в 2014 году покупатели могли выбирать из 500 моделей, то в настоящее время – только из 300, сообщил Владимир Моженков, возглавляющий ассоциацию РОАД («Российские автодилеры»), передает издание «
Лишь с марта по июнь 2016 года, согласно данным аналитического агентства «Автостат», с продажи в нашей стране были сняты 16 моделей, среди которых оказались
Владимир Моженков отмечает, что сокращение модельного ряда в нашей стране будет продолжаться в связи с падением спроса на российском рынке, из-за чего зарубежным компаниям невыгодно тратиться на сертификацию и логистику.
Обращается внимание на тот факт, что российский авторынок покидают не массовые, а нишевые модели. В годы относительного изобилия на рынке они добавляли автопроизводителям продаж, но в настоящее время они являются бременем, приводящим к дополнительным затратам.
С 2014 года лишь у Kia Motors ни одна модель не покинула российский рынок, который для китайского автопроизводителя является приоритетным. Популярная японская компания Toyota оставила в РФ лишь наиболее востребованные свои кроссоверы и седан Camry, сообщил представитель автогиганта изданию.
Кроме того, сделали акцент на сегменте SUV такие компании, как Nissan, Lexus и Renault. АвтоВАЗ вывел Lada XRAY в сегмент городских автомобилей повышенной проходимости.
Покинули российский авторынок нишевые модели Renault, улучшить объемы падающих продаж которых компании не удалось. По аналогичным причинам покинули нашу страну автомобили Volkswagen – минивэн Touran и компакт-хэтч Scirocco.
За последние два года сектор автомобилей класса C также понес значительные потери, его объем на рынке нашей страны равен 7%, а самая востребованная модель – Ford Focus – не попадает в 25 самых продаваемых в РФ машин.
Падение российского авторынка в нынешнем году составило 14%. Данная ситуация связывается специалистами с увеличением цен на автомобили, а также падением доходов населения.
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