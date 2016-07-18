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Над Омском самолет с дымным следом и неестественно громким звуком

18 июля 2016, 15:45
Сообщения очевидцев.

Сегодня, 18 июля, во второй половине дня редакция портала Gorod55.ru получила несколько сообщений от очевидцев.

Омичей беспокоили самолеты, по их мнению, «низко летящие над городом», «с неестественно громким звуком».

Затем пришло еще одно сообщение с фотографией: «В районе (над) улицей Лермонтова замечен самолет, летевший по нестандартной траектории. На развороте был замечен дымный след. Всё ли нормально?»


Редакция связалась со справочной аэровокзала «Омск-Центральный». Там ответили, что «аэропорт работает в штатном режиме».

В пресс-службе ОАО «Омский аэропорт» сообщили, что: «Всё спокойно, со стороны гражданской авиации происшествий никаких нет»

#Новости#Главное#Город#Технологии
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