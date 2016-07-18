Конфликт водителей в Омске закончился кулачным боем, видео

Накануне в Интернете появился снятые видеорегистратором ролик, на котором запечатлена драка двух водителей в Омске.
Конфликт, причина которого неизвестна, произошел на пересечении улиц Ремесленная 11-я и 5-я Северная. На видео видно, как на перекрестке водитель внедорожника вышел из своего автомобиля и направился к легковушке. Вскоре владелец седана также покинул свою машину, после чего между автомобилистами завязалась драка.
Остановиться мужчины смогли лишь после вмешательства другого автомобилиста.
Фото: скриншот из видео