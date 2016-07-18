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Конфликт водителей в Омске закончился кулачным боем, видео

18 июля 2016, 07:37
Драка на перекрестке.

Накануне в Интернете появился снятые видеорегистратором ролик, на котором запечатлена драка двух водителей в Омске.

Конфликт, причина которого неизвестна, произошел на пересечении улиц Ремесленная 11-я и 5-я Северная. На видео видно, как на перекрестке водитель внедорожника вышел из своего автомобиля и направился к легковушке. Вскоре владелец седана также покинул свою машину, после чего между автомобилистами завязалась драка.



Остановиться мужчины смогли лишь после вмешательства другого автомобилиста.


Фото: скриншот из видео

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