Конфликт водителей в Омске закончился кулачным боем, видео

Конфликт, причина которого неизвестна, произошел на пересечении улиц Ремесленная 11-я и 5-я Северная. На видео видно, как на перекрестке водитель внедорожника вышел из своего автомобиля и направился к легковушке. Вскоре владелец седана также покинул свою машину, после чего между автомобилистами завязалась драка.