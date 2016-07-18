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Интимная съемка российской супермодели Ирины Шейк попала в сеть 18+

18 июля 2016, 17:59
Пикантные снимки.

Известная российская модель Ирина Шейк сумела в очередной раз взбудоражить своих поклонников новым снимком, опубликованным в социальной сети Instagram.

В настоящее время Ирина Шейк участвует в съемках для нового выпуска журнала Vogue. На опубликованном в Instagram снимки с бэкстейджа фотосессии манекенщица запечатлена в объятиях популярного фотографа Мерта Аласа. Причем оба героя фотографии предстали перед объективом камеры в полуобнаженном виде.


Модный турецкий фотограф Мерт Алас, который обычно работает в сотрудничестве с Маркусом Пигготом, на своей странице в социальной сети Instagram выложил сделанный им снимок Ирины, на котором модель предстала в совершенно непривычном имидже. Благодаря опубликованной Мертом фотографии стало известно, что на страницах Vogue российская манекенщица предстанет в образе блондинки.


Поклонники Ирины Шейк новый образ оценили. Сделанный знаменитым фотографов снимок называют красивым и эротичным. Кроме того, почитатели не устают восхищаться красотой самой российской модели.

Фото: instagram.com/irinashayk и instagram.com/mertalas

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