Интимная съемка российской супермодели Ирины Шейк попала в сеть 18+

Известная российская модель Ирина Шейк сумела в очередной раз взбудоражить своих поклонников новым снимком, опубликованным в социальной сети Instagram.
В настоящее время Ирина Шейк участвует в съемках для нового выпуска журнала Vogue. На опубликованном в Instagram снимки с бэкстейджа фотосессии манекенщица запечатлена в объятиях популярного фотографа Мерта Аласа. Причем оба героя фотографии предстали перед объективом камеры в полуобнаженном виде.
Модный турецкий фотограф Мерт Алас, который обычно работает в сотрудничестве с Маркусом Пигготом, на своей странице в социальной сети Instagram выложил сделанный им снимок Ирины, на котором модель предстала в совершенно непривычном имидже. Благодаря опубликованной Мертом фотографии стало известно, что на страницах Vogue российская манекенщица предстанет в образе блондинки.
Поклонники Ирины Шейк новый образ оценили. Сделанный знаменитым фотографов снимок называют красивым и эротичным. Кроме того, почитатели не устают восхищаться красотой самой российской модели.
Фото: instagram.com/irinashayk и instagram.com/mertalas