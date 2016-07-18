Интимная съемка российской супермодели Ирины Шейк попала в сеть 18+

Модный турецкий фотограф Мерт Алас, который обычно работает в сотрудничестве с Маркусом Пигготом, на своей странице в социальной сети Instagram выложил сделанный им снимок Ирины, на котором модель предстала в совершенно непривычном имидже. Благодаря опубликованной Мертом фотографии стало известно, что на страницах Vogue российская манекенщица предстанет в образе блондинки.

