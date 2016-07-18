Хэдхантер составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Омске

O HeadHunter

HeadHunter — ведущая российская компания в сфере интернет-рекрутмента, развивающая бизнес в России, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Литве, Латвии, Эстонии, Грузии, Узбекистане и Кыргызстане. Основана в 2000 году. Крупнейший актив компании — сайт для успешной карьеры hh.ru , обладающий базой в 380 тыс. актуальных вакансий и 21 млн резюме.

В апреле 2015 года сайт SimilarWeb поставил HeadHunter на третье место в мире по популярности.

