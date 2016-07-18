Хэдхантер составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Омске

Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter (hh.ru) составил рейтинг самых дорогих предложений в Омске. Возглавило топ предложение для генерального директора предприятия с вознаграждением от 150 000 рублей.
|
Должность
|
Размер предлагаемой ЗП
|
Профессиональная сфера
|
Ссылка на вакансию
|
Генеральный директор
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от 150 000 до 500 000 руб.
|
Высший менеджмент
|
Заместитель генерального директора
|
от 100 000 до 100 000 руб.
|
Производство
|
Руководитель по строительству
|
от 100 000 до 100 000 руб.
|
Строительство, недвижимость
|
Старший C#/ASP.NET программист
|
от 100 000 руб.
|
Информационные технологии
|
Руководитель пищевого производства
|
от 100 000 руб.
|
Производство
|
Технолог по сырам
|
от 90 000 руб.
|
Производство
|
Ресепшионист на круизный лайнер
|
от 80 000 руб.
|
Туризм, Административный персонал
|
Заместитель директора по фитнесу
|
от 80 000 руб.
|
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
|
Главный программист (Архитектор)
|
от 70 000 до 120 000 руб.
|
Информационные технологии
|
Дизайнер интерфейсов
|
от 70 000 до 100 000 руб.
|
Маркетинг, реклама, PR,
Дизайнер
|
Начальник судебно-правового отдела
|
от 69 000 руб.
|
Юриспруденция
|
Диджей
|
от 50 000 руб.
|
Искусство, развлечения, масс-медиа, туризм, гостиницы, рестораны
|
|
Территориальный представитель
|
от 50 000 до 150 000 руб.
|
Продажи, Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
|
Арт-директор
|
от 50 000 до 80 000 руб.
|
Высший менеджмент, фитнес, салоны красоты
|
Парикмахер
|
от 50 000 до 80 000 руб.
|
Парикмахер, спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
|
Врач анестезиолог-реаниматолог
|
от 42 660 руб.
|
Медицина, фармацевтика
|
Зубной техник
|
от 40 000 до 100 000 руб.
|
Медицина
|
UX, Visual Designer
|
от 30 000 до 120 000 руб.
|
Реклама, PR, Искусство, развлечения, масс-медиа, ИТ
|
Продюсер
|
до 150 000 руб.
|
Искусство, развлечения, масс-медиа
|
Начальник производства крутоизогнутых отводов
|
до 100 000 руб.
|
Производство, Машиностроение, Управление цехом
*При составлении рейтинга не учитывались вакансии без указания размера заработных плат.
Исследование проводилось службой исследований HeadHunter в мае-июне 2016.
O HeadHunter
HeadHunter — ведущая российская компания в сфере интернет-рекрутмента, развивающая бизнес в России, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Литве, Латвии, Эстонии, Грузии, Узбекистане и Кыргызстане. Основана в 2000 году. Крупнейший актив компании — сайт для успешной карьеры
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