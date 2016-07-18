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Хэдхантер составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Омске

18 июля 2016, 09:09
Хэдхантер составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Омске

Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter (hh.ru) составил рейтинг самых дорогих предложений в Омске. Возглавило топ предложение для генерального директора предприятия с вознаграждением от 150 000 рублей.

Таблица

Должность

Размер предлагаемой ЗП

Профессиональная сфера

Ссылка на вакансию

Генеральный директор

от 150 000 до 500 000 руб.

Высший менеджмент

hh.ru/vacancy/17407527

Заместитель генерального директора

от 100 000 до 100 000 руб.

Производство

hh.ru/vacancy/17392540

Руководитель по строительству

от 100 000 до 100 000 руб.

Строительство, недвижимость

hh.ru/vacancy/17184958

Старший C#/ASP.NET программист

от 100 000 руб.

Информационные технологии

hh.ru/vacancy/17559749

Руководитель пищевого производства

от 100 000 руб.

Производство

hh.ru/vacancy/17600351

Технолог по сырам

от 90 000 руб.

Производство

hh.ru/vacancy/16855825

Ресепшионист на круизный лайнер

от 80 000 руб.

Туризм, Административный персонал

hh.ru/vacancy/15749574

Заместитель директора по фитнесу

от 80 000 руб.

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

hh.ru/vacancy/17677642

Главный программист (Архитектор)

от 70 000 до 120 000 руб.

Информационные технологии

hh.ru/vacancy/17476033

Дизайнер интерфейсов

от 70 000 до 100 000 руб.

Маркетинг, реклама, PR,

Дизайнер

hh.ru/vacancy/17571009

Начальник судебно-правового отдела

от 69 000 руб.

Юриспруденция

hh.ru/vacancy/17396811

Диджей

от 50 000 руб.

Искусство, развлечения, масс-медиа, туризм, гостиницы, рестораны

hh.ru/vacancy/16947631

Территориальный представитель

от 50 000 до 150 000 руб.

Продажи, Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

hh.ru/vacancy/17689224

Арт-директор

от 50 000 до 80 000 руб.

Высший менеджмент, фитнес, салоны красоты

hh.ru/vacancy/17621019

Парикмахер

от 50 000 до 80 000 руб.

Парикмахер, спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

hh.ru/vacancy/17717400

Врач анестезиолог-реаниматолог

от 42 660 руб.

Медицина, фармацевтика

hh.ru/vacancy/17457981

Зубной техник

от 40 000 до 100 000 руб.

Медицина

career.ru/vacancy/17744762

UX, Visual Designer

от 30 000 до 120 000 руб.

Реклама, PR, Искусство, развлечения, масс-медиа, ИТ

hh.ru/vacancy/17352071

Продюсер

до 150 000 руб.

Искусство, развлечения, масс-медиа

hh.ru/vacancy/17200990

Начальник производства крутоизогнутых отводов

до 100 000 руб.

Производство, Машиностроение, Управление цехом

hh.ru/vacancy/17237230


*При составлении рейтинга не учитывались вакансии без указания размера заработных плат.


Исследование проводилось службой исследований HeadHunter в мае-июне 2016.


O HeadHunter
HeadHunter — ведущая российская компания в сфере интернет-рекрутмента, развивающая бизнес в России, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Литве, Латвии, Эстонии, Грузии, Узбекистане и Кыргызстане. Основана в 2000 году. Крупнейший актив компании — сайт для успешной карьеры hh.ru, обладающий базой в 380 тыс. актуальных вакансий и 21 млн резюме.
В апреле 2015 года сайт SimilarWeb поставил HeadHunter на третье место в мире по популярности.


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