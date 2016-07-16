В Омске вскрыли капсулу времени: послание прекраснейшему городу России

В субботу, 16 июля 2016 года, в 12:00 состоялось торжественное открытие парка 300-летия Омска по адресу улица Ватутина 21/1.
Там, где ещё некоторое время назад было лишь деревья, кустарники и трава, жители города увидели благоустроенный парк со спортивными площадками.
Инфраструктура парковой зоны подразумевает как индивидуальный отдых, так и коллективный и, конечно, семейный. Площадь позволяет проводить долговременные прогулки с пользой для здоровья.
При входе в парк со стороны улицы Ватутина расположена трасса для картинга, прокат спортивного инвентаря и площадка для велосипедного фристайла. В глубине находятся футбольные, стритбольные и волейбольные поля, а, также, беговые дорожки. Отдельное место выделено для прыжков в длину. Неподалёку расположены снаряды для занятия спортом под открытым небом, а именно брусья, турники, скамьи для пресса и прочее. Возвышается же над ними стена для занятия альпинизмом.
На территории парка был разбит палаточный лагерь, и работала полевая кухня.
Начало торжественной программы пришлось отложить в связи с непогодой.
Открытие парка сопровождалось праздничными мероприятиями. Первым перед омичами выступил мэр Вячеслав Двораковский. Глава города вручил благодарственные письма всем организаторам, отметив, что народный парк получился на славу:
«Работы в парке велись методом народной стройки практически без вложения бюджетных средств. Здесь созданы условия для занятий физкультурой: работает современный мини-стадион, есть уличные тренажеры, комплекс для сдачи норм ГТО. Облагорожена входная группа с улицы Ватутина, проложены пешеходные дорожки, смонтирована система освещения спортивного ядра. В максимальном объеме сохраняются существующие зеленые насаждения и, конечно, планомерно высаживаются новые деревья», - сказал мэр Вячеслав Двораковский.
Кроме этого, на церемонии открытия парка выступили председатель Омского городского совета Галина Горст, Герой России Дмитрий Перминов и другие.
Заложенная в день основания парка в 2001 году, капсула времени, была извлечена, вскрыта и зачитана во время проведения торжественного мероприятия. В целом, слова 15-летней давности касались светлого «завтра» Омска, который должен стать (в настоящем будущем) «прекраснейшим городом России».
В рамках концертной программы перед жителями города выступили представители национально-культурных объединений, певческие и танцевальные коллективы, а также воспитанники спортивных школ, в том числе по фехтованию и боксу.