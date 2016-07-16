В Омске вскрыли капсулу времени: послание прекраснейшему городу России



При входе в парк со стороны улицы Ватутина расположена трасса для картинга, прокат спортивного инвентаря и площадка для велосипедного фристайла. В глубине находятся футбольные, стритбольные и волейбольные поля, а, также, беговые дорожки. Отдельное место выделено для прыжков в длину. Неподалёку расположены снаряды для занятия спортом под открытым небом, а именно брусья, турники, скамьи для пресса и прочее. Возвышается же над ними стена для занятия альпинизмом.