В Континенте – Пикник на асфальте и 50-летие АвтоВАЗа с Фабрициусом

Сегодня, 16 июля, праздник – День Рождения Континента. Комплексу исполнилось 14 лет. В честь такого события состоялся «Пикник на асфальте».
И так оказалось, что среди друзей нашёлся ещё один Юбиляр. Это АвтоВАЗ, которому исполнилось 50 лет. И их пригласили праздновать день рождение на площадке Континента. Они представили свои модели старого и нового образца. А долгожданный гость – Александр Фабрициус рассказал историю об автомобилях АвтоВАЗа. И пожелал гостям хорошего настроения и приятных подарков.
Ни один сегодня не ушёл с пустыми руками, так как ТК Континент дарил всем гостям бесплатные шашлыки, мороженое, газированную воду, сладкую вату. А покупатели сегодня получат незабываемые подарки. Всё что необходимо для пикника – термокружки и термосумки.
Для детей провели конкурсы «хоккей» и «рыбалка». А также конкурс рисунков на асфальте. Несмотря на дождь, который смыл первые наброски, все дети сумели закончили свои работы и получили за это призы.
Кроме того, субботний день был отмечен еще одним праздником – состоялось Открытие Гипермаркета «Магнит» с шестью кассами самообслуживания, которые позволяют самому рассчитаться не только по карточке, но и за наличный расчёт.
Но и на этом праздники не закончатся. В следующую субботу, 23 июля, у «Континента» пройдет ежегодное традиционное событие для Омска - «Автозвук».
А 30 июля стартует «Ночь распродаж». С 18:00 до 24:00 цены будут снижены до 70%. Закончится мероприятие в 24:00 грандиозным «Фаер-шоу».
Кстати, самым нетерпеливым ждать до «Ночи распродаж» не придется. Уже сейчас в бутиках и салонах «Континента» на Летнюю коллекцию действуют скидки до 50%. В том числе на мебель и отделочные материалы.