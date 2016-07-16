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В Континенте – Пикник на асфальте и 50-летие АвтоВАЗа с Фабрициусом

16 июля 2016, 17:59
День рождения в кругу друзей.

Сегодня, 16 июля, праздник – День Рождения Континента. Комплексу исполнилось 14 лет. В честь такого события состоялся «Пикник на асфальте».

И так оказалось, что среди друзей нашёлся ещё один Юбиляр. Это АвтоВАЗ, которому исполнилось 50 лет. И их пригласили праздновать день рождение на площадке Континента. Они представили свои модели старого и нового образца. А долгожданный гость – Александр Фабрициус рассказал историю об автомобилях АвтоВАЗа. И пожелал гостям хорошего настроения и приятных подарков.


Ни один сегодня не ушёл с пустыми руками, так как ТК Континент дарил всем гостям бесплатные шашлыки, мороженое, газированную воду, сладкую вату. А покупатели сегодня получат незабываемые подарки. Всё что необходимо для пикника – термокружки и термосумки.

Для детей провели конкурсы «хоккей» и «рыбалка». А также конкурс рисунков на асфальте. Несмотря на дождь, который смыл первые наброски, все дети сумели закончили свои работы и получили за это призы.


Кроме того, субботний день был отмечен еще одним праздником – состоялось Открытие Гипермаркета «Магнит» с шестью кассами самообслуживания, которые позволяют самому рассчитаться не только по карточке, но и за наличный расчёт.

Но и на этом праздники не закончатся. В следующую субботу, 23 июля, у «Континента» пройдет ежегодное традиционное событие для Омска - «Автозвук».

А 30 июля стартует «Ночь распродаж». С 18:00 до 24:00 цены будут снижены до 70%. Закончится мероприятие в 24:00 грандиозным «Фаер-шоу».

Кстати, самым нетерпеливым ждать до «Ночи распродаж» не придется. Уже сейчас в бутиках и салонах «Континента» на Летнюю коллекцию действуют скидки до 50%. В том числе на мебель и отделочные материалы.



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