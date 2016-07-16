В Континенте – Пикник на асфальте и 50-летие АвтоВАЗа с Фабрициусом

И так оказалось, что среди друзей нашёлся ещё один Юбиляр. Это АвтоВАЗ, которому исполнилось 50 лет. И их пригласили праздновать день рождение на площадке Континента. Они представили свои модели старого и нового образца. А долгожданный гость – Александр Фабрициус рассказал историю об автомобилях АвтоВАЗа. И пожелал гостям хорошего настроения и приятных подарков.