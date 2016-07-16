Сквер с надписью «Я люблю Омск» и жар-птицей готовят к открытию

Наш город хорошеет с каждым днем. Во всех округах ведется напряженная работа, связанная с подготовкой проведения 300-летнего юбилея Омска.
В частности, один из старейших городских мини-парков, сквер имени 30-летия ВЛКСМ, что на проспекте Маркса, практически не узнать. Обновленные дорожки, высадка деревьев и цветов…
Сквером занялись вплотную около 2 лет назад. После одного из омских ураганов было
Сквер очистили от мусора, выкорчевали старые корни и деревья, высадили новые, крупномерные.
В 2016 году здесь пройдет окружная выставка «Флора». Ведется обустройство парковых дорожек, высаживаются цветы, укладывается тротуарная плитка.
Спонсоры монтируют скульптуры, а также городок для детей. Кроме двух ранее установленных фигур «ученого кота» и «конька-горбунка», также появилась «жар-птица».
И еще одно: в сквере установлена громадная надпись «Я люблю Омск». Монтаж всех букв и символов был завершен накануне, в пятницу.