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Сквер с надписью «Я люблю Омск» и жар-птицей готовят к открытию

16 июля 2016, 13:32
Сквер с надписью «Я люблю Омск» и жар-птицей готовят к открытию

Наш город хорошеет с каждым днем. Во всех округах ведется напряженная работа, связанная с подготовкой проведения 300-летнего юбилея Омска.

В частности, один из старейших городских мини-парков, сквер имени 30-летия ВЛКСМ, что на проспекте Маркса, практически не узнать. Обновленные дорожки, высадка деревьев и цветов…

Сквером занялись вплотную около 2 лет назад. После одного из омских ураганов было повалено множество старых деревьев. Это и стало стартом для масштабных работ по благоустройству.


Сквер очистили от мусора, выкорчевали старые корни и деревья, высадили новые, крупномерные.


В 2016 году здесь пройдет окружная выставка «Флора». Ведется обустройство парковых дорожек, высаживаются цветы, укладывается тротуарная плитка.


Спонсоры монтируют скульптуры, а также городок для детей. Кроме двух ранее установленных фигур «ученого кота» и «конька-горбунка», также появилась «жар-птица».


И еще одно: в сквере установлена громадная надпись «Я люблю Омск». Монтаж всех букв и символов был завершен накануне, в пятницу.

Напомним, торжественное открытие нового сквера запланировано на 30 июля 2016 года.




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