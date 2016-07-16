Голая Волочкова показала «ветер перемен» в Крыму 18+

Всероссийский курорт Крым известен не только своими здравницами, но и нудистскими пляжами с кристально чистой водой. Многие звезды уже отметились провокационными фото на этот счет, но сейчас речь не о них, а, пожалуй, о самой известной (в том числе, своими провокациями) прима-балерина Анастасии Волочковой.