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Голая Волочкова показала «ветер перемен» в Крыму 18+

16 июля 2016, 12:45
Захватывающее видео.

Всероссийский курорт Крым известен не только своими здравницами, но и нудистскими пляжами с кристально чистой водой. Многие звезды уже отметились провокационными фото на этот счет, но сейчас речь не о них, а, пожалуй, о самой известной (в том числе, своими провокациями) прима-балерина Анастасии Волочковой.

Настя побывала несколько дней назад в Крыму с концертом и оставила на своей странице instagram.com/volochkova_art очередной подарок для поклонников: короткий ролик под названием «ветер перемен».



Волочкова в красной тунике (и больше не в чем) «еле удерживает» тонкую ткань на своем роскошном теле. Анастасия сообщает, что отдохнула она очень хорошо. Пользователи отзываются: «у вас роскошная грудь, Настя». После таких роликов так и тянет в Крым.


#Новости#Туризм#Афиша#18+#Главное#Общество
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