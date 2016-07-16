Голая Волочкова показала «ветер перемен» в Крыму 18+

Всероссийский курорт Крым известен не только своими здравницами, но и нудистскими пляжами с кристально чистой водой. Многие звезды уже отметились провокационными фото на этот счет, но сейчас речь не о них, а, пожалуй, о самой известной (в том числе, своими провокациями) прима-балерина Анастасии Волочковой.
Настя побывала несколько дней назад в Крыму с концертом и оставила на своей странице
Волочкова в красной тунике (и больше не в чем) «еле удерживает» тонкую ткань на своем роскошном теле. Анастасия сообщает, что отдохнула она очень хорошо. Пользователи отзываются: «у вас роскошная грудь, Настя». После таких роликов так и тянет в Крым.