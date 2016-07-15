В Омске теплоход с пассажирами врезался в берег из-за нехватки топлива

Напомним, инцидент с теплоходом произошел 15 июня 2016 года. «Речной трамвайчик» «Москва-45» ОАО «Омский речной порт» выполнял прогулочный рейс по Иртышу. В районе 19 часов, при движении судна вниз по реке, у него остановился двигатель, и теплоход отнесло к парапету набережной.
Пассажиров (45 человек) с «Москвы-45» к причалу доставило уже другое судно – теплоход «Зинченко».
Сегодня, 15 июля, пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщает, что по факту инцидента была проведена проверка. Выяснилось, что «вопреки требованиям закона старший диспетчер ОАО «Омский речной порт» выдал диспетчерское распоряжение на часовую прогулку речного судна по реке Иртыш в отсутствие на борту теплохода капитана-механика».
При этом, старший помощник капитала не подготовил необходимый запас топлива, в результате чего двигатель судна остановился.
Омская транспортная прокуратура также выяснила, что на теплоходе в рейс был назначен рулевой-моторист при отсутствии у него квалификационного свидетельства.
В отношении ответственных лиц по данному инциденту возбуждены административные делопроизводства.
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