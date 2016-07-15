В Омске теплоход с пассажирами врезался в берег из-за нехватки топлива

Напомним, инцидент с теплоходом произошел 15 июня 2016 года. «Речной трамвайчик» «Москва-45» ОАО «Омский речной порт» выполнял прогулочный рейс по Иртышу. В районе 19 часов, при движении судна вниз по реке, у него остановился двигатель, и теплоход отнесло к парапету набережной.