В Омске многодетная мать совершила убийство в состоянии аффекта

2 апреля 2016 года, после очередной ссоры с гражданским мужем, терпенью матери четырех детей, жившей в постоянном стрессе, настал конец. Ночью, дождавшись момента, когда сожитель уснул, она дважды выстрелила в него из охотничьего ружья – в грудь и в голову. Мужчина скончался на месте.