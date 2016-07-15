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В Омске многодетная мать совершила убийство в состоянии аффекта

15 июля 2016, 10:36
Вынесен приговор.

Жительница Тюкалинского района признана виновной в совершении убийства в состоянии аффекта.


35-летняя женщина, воспитывающая четырех несовершеннолетних детей, на протяжении долгого времени терпела издевательства сожителя. 37-летний мужчина неоднократно оскорблял ее, унижал и избивал, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В таком сожительстве женщина провела 17 лет.

2 апреля 2016 года, после очередной ссоры с гражданским мужем, терпенью матери четырех детей, жившей в постоянном стрессе, настал конец. Ночью, дождавшись момента, когда сожитель уснул, она дважды выстрелила в него из охотничьего ружья – в грудь и в голову. Мужчина скончался на месте.


В результате психолого-психиатрической экспертизы следствие установило, что женщина действовала в состоянии аффекта. Такое состояние было обусловлено сильнейшим и длительным стрессом, в том числе из-за агрессивного поведения сожителя. Собранных в ходе следствия доказательств оказалось достаточно, чтобы вынести женщине судебный приговор в виде двух лет лишения свободы.

По материалам Следственного управления СК РФ по Омской области

Фото: иллюстрация

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