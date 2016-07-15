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В Омск прибыла военная колесная и гусеничная техника из Китая

15 июля 2016, 16:29
Съезжаются команды-участники международного конкурса «Рембат».

С 5 по 10 августа в Омской области будет проходить международный конкурс «Рембат», проводимый в рамках «Армейских Международных игр-2016».

Игры проводятся по решению Министра Обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. Конкурс будет проходить на территории Омского автобронетанкового инженерного института с участием специалистов по ремонту автобронетанковой техники, экипажей полевых мастерских. В проведении Всеармейских игр свое мастерство покажут зарубежные участники – гости из Китайской Народной Республики и Республики Казахстан. Российскую Федерацию будут представлять команды Центрального военного округа и Омского автобронетанкового инженерного института.

Сегодня, 15 июля, для участия в «Рембате» прибыла делегация Китайской Народной Республики. В ее составе около 40 военнослужащих, колесная и гусеничная техника. Гостей под звуки военного оркестра встретили представители Омского автобронетанкового института и Правительства Омской области. «Сегодня к нам прибыла первая делегация из Китайской Народной Республики. Они привезли свою технику, будут тренироваться, чтобы достойно выступить на данном мероприятии. Основная цель конкурса – выявить победителей в соревнованиях ремонтных военных бригад», - отметил заместитель начальника Главного управления региональной безопасности Омской области Михаил Майоров. После разгрузки техники, китайские партнеры встретились с руководством военного учебного заведения. «Думаю, что наша совместная деятельность по подготовке и проведению соревнований будут работать на развитие дружественных отношений между нашими вооруженными силами. Будет учиться друг у друга», - сказал начальник института генерал – майор Андрей Федоров.

Конкурс «Рембат» в Омске будет проходить в четыре этапа. На первом этапе запланированы соревнования экипажей мастерских технического обслуживания и ремонтно-эвакуационных машин. Далее команды выявят сильнейших в огневой подготовке – стрельбе из штатного оружия и метании гранат. Военно-спортивный конкурс включает проведение индивидуальных соревнований и командную гонку. На четвертом этапе пройдет «смешанная эстафета». В рамках каждого этапа проводятся соревнования команд по обслуживанию бронетанкового вооружения и военной автомобильной техники.

Следует сказать, что в преддверии конкурса «Рембат», с 14 по 17 июня на полигоне Омского автобронетанкового инженерного института прошел российский отборочный этап международных соревнований. За право принять в них участие состязались лучшие специалисты авто- и танкотехнического обеспечения из всех военных округов страны. Экипажи преодолевали водную преграду, зараженную местность, соревновались в быстроте разгрузки железнодорожной платформы. В заключительный день состоялась комплексная эстафета колёсной и гусеничной техники. По итогам соревнований победителем стала команда хозяев.


Источник: omskportal.ru

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