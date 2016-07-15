В Омск прибыла военная колесная и гусеничная техника из Китая

С 5 по 10 августа в Омской области будет проходить международный конкурс «Рембат», проводимый в рамках «Армейских Международных игр-2016».
Игры проводятся по решению Министра Обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. Конкурс будет проходить на территории Омского автобронетанкового инженерного института с участием специалистов по ремонту автобронетанковой техники, экипажей полевых мастерских. В проведении Всеармейских игр свое мастерство покажут зарубежные участники – гости из Китайской Народной Республики и Республики Казахстан. Российскую Федерацию будут представлять команды Центрального военного округа и Омского автобронетанкового инженерного института.
Сегодня, 15 июля, для участия в «
Конкурс «Рембат» в Омске будет проходить в четыре этапа. На первом этапе запланированы соревнования экипажей мастерских технического обслуживания и ремонтно-эвакуационных машин. Далее команды выявят сильнейших в огневой подготовке – стрельбе из штатного оружия и метании гранат. Военно-спортивный конкурс включает проведение индивидуальных соревнований и командную гонку. На четвертом этапе пройдет «смешанная эстафета». В рамках каждого этапа проводятся соревнования команд по обслуживанию бронетанкового вооружения и военной автомобильной техники.
Следует сказать, что в преддверии конкурса «Рембат», с 14 по 17 июня на полигоне Омского автобронетанкового инженерного института прошел российский отборочный этап международных соревнований. За право принять в них участие состязались лучшие специалисты авто- и танкотехнического обеспечения из всех военных округов страны. Экипажи преодолевали водную преграду, зараженную местность, соревновались в быстроте разгрузки железнодорожной платформы. В заключительный день состоялась комплексная эстафета колёсной и гусеничной техники. По итогам соревнований победителем стала команда хозяев.
Источник: omskportal.ru