В Омск прибыла военная колесная и гусеничная техника из Китая

Сегодня, 15 июля, для участия в « Рембате » прибыла делегация Китайской Народной Республики. В ее составе около 40 военнослужащих, колесная и гусеничная техника. Гостей под звуки военного оркестра встретили представители Омского автобронетанкового института и Правительства Омской области. «Сегодня к нам прибыла первая делегация из Китайской Народной Республики. Они привезли свою технику, будут тренироваться, чтобы достойно выступить на данном мероприятии. Основная цель конкурса – выявить победителей в соревнованиях ремонтных военных бригад», - отметил заместитель начальника Главного управления региональной безопасности Омской области Михаил Майоров. После разгрузки техники, китайские партнеры встретились с руководством военного учебного заведения. «Думаю, что наша совместная деятельность по подготовке и проведению соревнований будут работать на развитие дружественных отношений между нашими вооруженными силами. Будет учиться друг у друга», - сказал начальник института генерал – майор Андрей Федоров.