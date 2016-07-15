Сегодня ночью в омском парке соберутся более тысячи человек

Сегодня вечером, в 20:00 на большом озере в Парке им. 30-летия ВЛКСМ начнется фестиваль Водных фонариков. Это событие, организованное во множестве российских городов, пройдет в Омске впервые.
Фестиваль откроется выступлением саксафониста Андрея Прокопьева. Музыкальное сопровождение продлится на протяжении всего вечера: в десятом часу вечера выступит дуэт скрипки и гитары. Как только начнет темнеть, фонарики – в форме кубов, лотосов, лилий, кувшинок – начнут опускать на воду. Внутри каждого водного фонарика находится маленькая свечка, которая подсвечивает определенным цветом небольшое пространство вокруг себя.
С запуском фонариков связан целый ритуал загадывания желаний – в темноте, среди тысячи мерцающих огоньков. Атмосфера фестиваля будет по-настоящему сказочной, обещают организаторы.
Фонарики можно принести с собой, либо приобрести на самом фестивале с восьми вечера. На месте один фонарик обойдется в 200 рублей, а двойной комплект – в 300.
По словам организаторов, запуск состоится в любую погоду. Вход на мероприятие свободный, возрастных ограничений нет.
Верхнее фото: иллюстрация
Фото: vk.com/water_fest_oms