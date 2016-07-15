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Сегодня ночью в омском парке соберутся более тысячи человек

15 июля 2016, 15:25
Впервые в Омске.

Сегодня вечером, в 20:00 на большом озере в Парке им. 30-летия ВЛКСМ начнется фестиваль Водных фонариков. Это событие, организованное во множестве российских городов, пройдет в Омске впервые.


Фестиваль откроется выступлением саксафониста Андрея Прокопьева. Музыкальное сопровождение продлится на протяжении всего вечера: в десятом часу вечера выступит дуэт скрипки и гитары. Как только начнет темнеть, фонарики – в форме кубов, лотосов, лилий, кувшинок – начнут опускать на воду. Внутри каждого водного фонарика находится маленькая свечка, которая подсвечивает определенным цветом небольшое пространство вокруг себя.

С запуском фонариков связан целый ритуал загадывания желаний – в темноте, среди тысячи мерцающих огоньков. Атмосфера фестиваля будет по-настоящему сказочной, обещают организаторы.

Фонарики можно принести с собой, либо приобрести на самом фестивале с восьми вечера. На месте один фонарик обойдется в 200 рублей, а двойной комплект – в 300.


По словам организаторов, запуск состоится в любую погоду. Вход на мероприятие свободный, возрастных ограничений нет.

Верхнее фото: иллюстрация

Фото: vk.com/water_fest_oms

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