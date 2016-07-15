Сегодня ночью в омском парке соберутся более тысячи человек

Фестиваль откроется выступлением саксафониста Андрея Прокопьева. Музыкальное сопровождение продлится на протяжении всего вечера: в десятом часу вечера выступит дуэт скрипки и гитары. Как только начнет темнеть, фонарики – в форме кубов, лотосов, лилий, кувшинок – начнут опускать на воду. Внутри каждого водного фонарика находится маленькая свечка, которая подсвечивает определенным цветом небольшое пространство вокруг себя.

