Омич выстрелил в 21-летнего парня, а тот ударил его битой по голове

Детали произошедшего в Советском округе Омска выясняет полиция. Звонок о конфликте в садоводческом товариществе на проспекте Губкина поступил в дежурную часть 12 июля около 8 вечера. Звонившие сообщили, что требуется срочная помощь полиции.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. 26-летняя женщина рассказала им, что к воротам их дачи на «Мерседесе» подъехал неизвестный. Далее между ее супругом и водителем произошел словесный конфликт. В ходе перепалки «мужчина из Мерседеса» достал из салона травматический пистолет и дважды выстрелил в дачника. Пострадавший убежал в дом за бейсбольной битой, а затем нанес несколько ударов по голове стрелявшего. Мужчина выронил пистолет и скрылся на машине.
21-летнего дачника с огнестрельным проникающим ранением в области живота на скорой доставили в больницу.
С места происшествия изъяты: травматический пистолет «Гроза-02», гильза, фрагменты пятен бурого цвета, отпечатки пальцев рук, следы протектора автомобиля.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об «умышленном причинении тяжкого вреда…». Сотрудники уголовного розыска установили гражданина, причастного к совершению преступления – мужчина 1963 г.р. также оказался в больнице, с травмами головы.
Расследование продолжается, проводятся экспертизы.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
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