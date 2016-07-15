Омич выстрелил в 21-летнего парня, а тот ударил его битой по голове

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. 26-летняя женщина рассказала им, что к воротам их дачи на «Мерседесе» подъехал неизвестный. Далее между ее супругом и водителем произошел словесный конфликт. В ходе перепалки «мужчина из Мерседеса» достал из салона травматический пистолет и дважды выстрелил в дачника. Пострадавший убежал в дом за бейсбольной битой, а затем нанес несколько ударов по голове стрелявшего. Мужчина выронил пистолет и скрылся на машине.