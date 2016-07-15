Омич, «неудачно упав» на сожительницу, ранил ее ножом в шею

На месте происшествия – в квартире звонившего – полицейские, опросив мужчину, установили, что он вместе со знакомой делал ремонт. Около 12 ночи к ним пришел сожитель женщины, и приревновав ее к хозяину квартиры, ударил ее ножом в шею. Пострадавшая была госпитализирована. В больнице, при опросе она подтвердила полицейским, что удар ножом был нанесен не случайно, а умышленно.