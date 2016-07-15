Омич, «неудачно упав» на сожительницу, ранил ее ножом в шею

В Москаленском районе Омской области произошло преступление с умышленным нанесением тяжкого вреда здоровью.
Накануне в дежурную часть полиции поступило сообщение от жителя поселка Пролетарский. Мужчина сообщал, что его знакомая ранена ножом.
На месте происшествия – в квартире звонившего – полицейские, опросив мужчину, установили, что он вместе со знакомой делал ремонт. Около 12 ночи к ним пришел сожитель женщины, и приревновав ее к хозяину квартиры, ударил ее ножом в шею. Пострадавшая была госпитализирована. В больнице, при опросе она подтвердила полицейским, что удар ножом был нанесен не случайно, а умышленно.
У 58-летнего подозреваемого, в тот момент также находившегося в квартире, оказалась своя версия произошедшего. По словам мужчины, он случайно упал на пострадавшую – с ножом в руке.
На данный момент следствием выясняются обстоятельства и причины преступления. Нож, которым было нанесено ранение, изъят и приобщен к материалам уголовного дела. Мужчине, подозреваемому в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, может грозить наказание в виде лишения свободы до 10 лет.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
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