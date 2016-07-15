Мертвый дом обнаружили в центре Омска

- Мы теперь получили реальную географическую привязку к местности. Раньше говорили, что Омский каторжный острог находится за театром Драмы, находится в районе медколледжа. Теперь можем показывать точно – вот здесь был деревянный барак, малая казарма, в которой сидел Достоевский. Это доказывает и наложение старой карты острога на актуальную карту города, - сообщила порталу Gorod55 Ольга Караваева, главный хранитель Омского литературного музея им. Ф.М. Достоевского.