Мертвый дом обнаружили в центре Омска

В процессе реконструкции сквера у Омского драматического театра строители обнаружили кирпичную кладку двухсотлетней давности.
Наиболее вероятно, что кладка, найденная на глубине 60 сантиметров, сохранилась от острога, в котором в середине 19 века отбывал наказание Федор Михайлович Достоевский, сообщают
По словам краеведа, кирпичный фундамент размером 8 на 16 метров и шириной кладки 90 сантиметров сохранился с незначительными повреждениями в местах прокладки коммуникаций. Один край фундамента ведет в сторону Тарских ворот, второй – в сквер дома 8 по улице Ленина. Коновалов, взявшийся за исследование находки, утверждает, что именно на этом месте находилась казарма Достоевского.
- Мы теперь получили реальную географическую привязку к местности. Раньше говорили, что Омский каторжный острог находится за театром Драмы, находится в районе медколледжа. Теперь можем показывать точно – вот здесь был деревянный барак, малая казарма, в которой сидел Достоевский. Это доказывает и наложение старой карты острога на актуальную карту города, - сообщила порталу Gorod55 Ольга Караваева, главный хранитель Омского литературного музея им. Ф.М. Достоевского.
Из находки планируется сделать достопримечательность. Рассматриваются варианты закрыть кладку стеклом, либо сделать над ней навес. В следующий вторник запланировано очередное обсуждение, на котором будет решаться дальнейшая судьба находки.
По воспоминаниям писателя, острог был обнесен кругом высоким забором и представлял собой большой двор в виде неправильного шестиугольника, обнесенный кругом высоким забором. По обеим сторонам двора находились казармы, большая и малая, - длинные одноэтажные срубы, в которых жили арестанты. В глубине ограды в таких же срубах были расположены кухня, погреба, амбары и сараи. Крепкие ворота, вделанные в стены ограды, постоянно охраняли часовые.
В Омский каторжный острог Достоевский попал 4 февраля 1850 года, позднее увековечив воспоминания о заключении в «Записках из Мертвого дома». Видя ужасы каторжной жизни, он решил рассказать о среде, которую отвергало общество. По некоторым данным, первые главы повести Достоевский написал, находясь в военном госпитале в Омске.
К теме омского острога писатель обращался на протяжении всей жизни. Через 12 лет после каторги, заканчивая работу над «Преступлением и наказанием», Достоевский перенес развязку романа на берег Иртыша – «широкой, пустынной реки».