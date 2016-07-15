Безграничный источник энергии обнаружен на дне Мирового океана

Добытый уран будет применяться в атомной промышленности, что обеспечит Землю необходимыми объемами энергии. Тем не менее, специалисты отмечают, что получение вещества со дна океана является процессом довольно опасным, хотя и потенциально выгодным с экономической точки зрения.