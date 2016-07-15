Безграничный источник энергии обнаружен на дне Мирового океана

Американским ученым удалось обнаружить практически неисчерпаемый источник энергии. Речь идет о находящемся на дне океана уране. В настоящее время специалисты работают над поиском методов безопасного извлечения вещества, сообщает издание Mining.
Обнаружить более четырех миллиардов тонн урана в водах Мирового океана удалось благодаря проведенному специалистами Департамента энергетики США исследованию. Подобные объемы урана способны обеспечить Землю электроэнергией на ближайших несколько десятков тысяч лет.
Добытый уран будет применяться в атомной промышленности, что обеспечит Землю необходимыми объемами энергии. Тем не менее, специалисты отмечают, что получение вещества со дна океана является процессом довольно опасным, хотя и потенциально выгодным с экономической точки зрения.
Финансированием проекта занимается Департамент энергетики США, ученые из университетов и лабораторий по всей стране предлагают свои идеи касательно способов добычи урана со дна океана.
К данному моменту наиболее оптимальным вариантом выглядит использование изготовленных из плетеных волокон полиэтилена адсорбирующих материалов, покрытие которых состоит из химической амидоксимы.
В таком случае механизм добычи вещества будет выглядеть следующим образом: амидоксим притянет диоксид урана, последующая кислотная обработка позволит получить уран, собираемого в виде ионов уранила, которые, в свою очередь, также будут проходить обработку до применения в качестве топлива для атомных электростанций.
В настоящее время ученые отмечают, что подобный процесс добычи урана является дорогим и неэффективным, а потому поиск альтернативных решений представляется необходимым шагом в развитии ядерной энергетики.
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