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Безграничный источник энергии обнаружен на дне Мирового океана

15 июля 2016, 12:53
Источник топлива для атомных электростанций.

Американским ученым удалось обнаружить практически неисчерпаемый источник энергии. Речь идет о находящемся на дне океана уране. В настоящее время специалисты работают над поиском методов безопасного извлечения вещества, сообщает издание Mining.

Обнаружить более четырех миллиардов тонн урана в водах Мирового океана удалось благодаря проведенному специалистами Департамента энергетики США исследованию. Подобные объемы урана способны обеспечить Землю электроэнергией на ближайших несколько десятков тысяч лет.

Добытый уран будет применяться в атомной промышленности, что обеспечит Землю необходимыми объемами энергии. Тем не менее, специалисты отмечают, что получение вещества со дна океана является процессом довольно опасным, хотя и потенциально выгодным с экономической точки зрения.

Финансированием проекта занимается Департамент энергетики США, ученые из университетов и лабораторий по всей стране предлагают свои идеи касательно способов добычи урана со дна океана.

К данному моменту наиболее оптимальным вариантом выглядит использование изготовленных из плетеных волокон полиэтилена адсорбирующих материалов, покрытие которых состоит из химической амидоксимы.

В таком случае механизм добычи вещества будет выглядеть следующим образом: амидоксим притянет диоксид урана, последующая кислотная обработка позволит получить уран, собираемого в виде ионов уранила, которые, в свою очередь, также будут проходить обработку до применения в качестве топлива для атомных электростанций.

В настоящее время ученые отмечают, что подобный процесс добычи урана является дорогим и неэффективным, а потому поиск альтернативных решений представляется необходимым шагом в развитии ядерной энергетики.


Фото: иллюстрация

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