В Омске пройдет турнир по воздушно-силовой атлетике



Впрочем, не только омичи станут полноправными участниками спортивного шоу в Омске. Среди шести десятков уже зарегистрировавшихся атлетов есть представители Красноярска, Кирова, Новосибирска, Нижневартовска,Тюмени, Екатеринбурга, Южноуральска, Кемерово и других городов России. Они также примут участие в отборе на главный старт сезона.