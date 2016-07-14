В Омске пройдет турнир по воздушно-силовой атлетике

Этот завораживающе красивый вид спорта пока не очень хорошо известен омичам. В конце июля жители нашего города смогут познакомиться с ним поближе.
В воскресенье, 31 июля, на базе Центра Единоборств (ул. Вавилова, 45/2) пройдет отборочный этап Всероссийского турнира по воздушно-силовой атлетике. Лучшие атлеты будут представлять наш регион в финальном турнире Air Power Athletics 2016, который пройдет с 19 по 21 августа в Москве.
Впрочем, не только омичи станут полноправными участниками спортивного шоу в Омске. Среди шести десятков уже зарегистрировавшихся атлетов есть представители Красноярска, Кирова, Новосибирска, Нижневартовска,Тюмени, Екатеринбурга, Южноуральска, Кемерово и других городов России. Они также примут участие в отборе на главный старт сезона.
Спортсмены будут вести борьбу в индивидуальных и групповых упражнениях. Участники выступят в категориях: «Соло-любители», «Профессионалы», «Детские программы», «Дуэты» и «Группы» и дисциплинах: «Спорт на пилоне», «Воздушные полотна», «Воздушное кольцо».
Торжественное открытие соревнований запланировано на 12:00.
Источник: пресс-служба Минспорта Омской области
Фото: иллюстрация