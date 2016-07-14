В Омске откроют новый парк



Среди обозначенных объектов есть открытые и закрытые площадки, что дает возможность заниматься спортом на территории парка вне зависимости от времени года. Свежий воздух спортсменам и любителям обеспечен: рядом с растущими в парке деревьями в этом году высажены 300 кедров и 500 маленьких сосен.