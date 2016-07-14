В Омске откроют новый парк

Открытие парка 300-летия города Омска начнется в субботу, 16 июля, в 13:00 по адресу Ватутина, 21/1.
В программе мероприятия – спортивные соревнования и показательные выступления учащихся омских спортивных школ, музыкально-хореографические номера, множество интерактивных площадок, подготовленных педагогическими отрядами и молодежными клубами Омска.
Уникальность парковой территории, расположенной в границах бульвара Архитекторов, проспекта Комарова и улицы Ватутина, - в сочетании природного ландшафта и спортивной инфраструктуры.
- В парке обустроен мини-стадион, включающий футбольное поле, площадки для баскетбола и волейбола и беговую дорожку. Есть уличный тренажерный комплекс и детская игровая площадка, с горками и шведскими стенками, - сообщила порталу Gorod55 Ирина Богачева, специалист пресс-службы Департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта.
Среди обозначенных объектов есть открытые и закрытые площадки, что дает возможность заниматься спортом на территории парка вне зависимости от времени года. Свежий воздух спортсменам и любителям обеспечен: рядом с растущими в парке деревьями в этом году высажены 300 кедров и 500 маленьких сосен.
Фото: vk.com/omsk300let