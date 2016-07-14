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В Омске от удара молнии сгорел дом

14 июля 2016, 10:17
Пожар в Старом Кировске.

Накануне вечером, 13 июля, в Старом Кировске во время грозы начался пожар в Ключевом переулке.

Дом, вероятно загоревшийся от удара молнии, тушили два часа.

- Звонок с сообщением о пожаре поступил в 18:54, на момент прибытия пожарных дом горел по всей площади, - сообщили порталу Gorod55 в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

На месте происшествия работали 23 человека, 6 единиц спецтехники и 3 звена газодымовой защиты. В 19:18 пожар был локализован, а в 21:02 - полностью ликвидирован.

Горевший дом сильно поврежден: произошло обрушение кровли, постройка горела по всей площади - в 168 квадратных метров. Предварительной причиной возгорания назван удар молнии, пострадавших в пожаре нет.

Последствия стихии, обрушившейся на Омск в эту среду, вызвали в городе немало происшествий. По сообщениям метеорологов, вероятность гроз сохранится до конца недели.


Верхнее фото: скриншот из видео

Видео: YouTube

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