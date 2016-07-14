В Омске от удара молнии сгорел дом

Накануне вечером, 13 июля, в Старом Кировске во время грозы начался пожар в Ключевом переулке.
Дом, вероятно загоревшийся от удара молнии, тушили два часа.
- Звонок с сообщением о пожаре поступил в 18:54, на момент прибытия пожарных дом горел по всей площади, - сообщили порталу Gorod55 в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
На месте происшествия работали 23 человека, 6 единиц спецтехники и 3 звена газодымовой защиты. В 19:18 пожар был локализован, а в 21:02 - полностью ликвидирован.
Горевший дом сильно поврежден: произошло обрушение кровли, постройка горела по всей площади - в 168 квадратных метров. Предварительной причиной возгорания назван удар молнии, пострадавших в пожаре нет.
Последствия стихии, обрушившейся на Омск в эту среду, вызвали в городе немало происшествий. По сообщениям метеорологов, вероятность гроз сохранится до конца недели.
Верхнее фото: скриншот из видео
Видео: YouTube