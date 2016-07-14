Еще одна модель Renault покидает российский рынок

На российском рынке Renault Kangoo был доступен в двух комплектациях: в пассажирском и грузовом исполнениях с турбодизелем объемом 1,5 литра мощностью 86 лошадиных сил и с бензиновым мотором объемом 1,6 литра мощностью 100 лошадиных сил.