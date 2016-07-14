Еще одна модель Renault покидает российский рынок

Российским представительством французской марки Renault завершены продажи модели Kangoo в обеих ранее доступных комплектациях, сообщает издание
На российском рынке Renault Kangoo был доступен в двух комплектациях: в пассажирском и грузовом исполнениях с турбодизелем объемом 1,5 литра мощностью 86 лошадиных сил и с бензиновым мотором объемом 1,6 литра мощностью 100 лошадиных сил.
Стоимость пассажирского минивэна начиналась от 989 тысяч рублей, цена фургона стартовала с отметки в 899 тысяч рублей. По результатам прошлого года в России удалось продать 662 единицы Renault Kangoo.
Близнец Kangoo – фургон Mercedes-Benz Citan – на российском рынке остался. Немецкий автомобиль отличается от французского оснащением и оформлением передней части кузова, кроме того, цена немца начинается от 1,5 миллиона рублей.
Также, по информации автомобильного издания, покинуть российский рынок может популярный французский седан Renault Fluence. Производство автомобилей этой марки прекращено в нашей стране весной текущего года. В настоящее время дилерами реализуются оставшиеся запасы машин.
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