БКС упрочила лидерские позиции на российском фондовом рынке

ФГ «БКС» заняла первые места в трех ключевых рейтингах Московской биржи по итогам июня 2016 года.
Так, по результатам
БКС по-прежнему продолжает уверенно занимать первую строку
Первую строчку в
«Сохраняющаяся из-за противоречивого внешнего фона курсовая волатильность повышает интерес клиентов к инструментам валютного и срочного рынков. Часть инвесторов присматривается к зарубежным акциям, там есть немало интересных идей. Кстати, с июня торговать иностранными акциями клиентам БКС стало проще и удобнее – заключать сделки с американскими акциями теперь можно прямо в приложении
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