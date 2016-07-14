БКС упрочила лидерские позиции на российском фондовом рынке

Так, по результатам рейтинга наиболее активных участников фондового рынка в режиме основных торгов БКС лидирует с месячным торговым оборотом 315,8 млрд рублей. Это на 183 млрд больше (или на 58%), чем у ближайшего конкурента, и более чем на 100 млрд больше (или на 47%), чем собственный результат за аналогичный период 2015 года (213,8 млрд рублей).