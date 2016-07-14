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БКС упрочила лидерские позиции на российском фондовом рынке

14 июля 2016, 10:13
БКС упрочила лидерские позиции на российском фондовом рынке

ФГ «БКС» заняла первые места в трех ключевых рейтингах Московской биржи по итогам июня 2016 года.

Так, по результатам рейтинга наиболее активных участников фондового рынка в режиме основных торгов БКС лидирует с месячным торговым оборотом 315,8 млрд рублей. Это на 183 млрд больше (или на 58%), чем у ближайшего конкурента, и более чем на 100 млрд больше (или на 47%), чем собственный результат за аналогичный период 2015 года (213,8 млрд рублей).

БКС по-прежнему продолжает уверенно занимать первую строку рейтинга лидеров торгов по объему операций на валютном рынке, предлагая розничным и корпоративным клиентам инновационные сервисы, позволяющие существенно сократить расходы на конверсионные операции в условиях курсовой нестабильности.

Первую строчку в рейтинге лидеров рынка фьючерсов и опционов по объему сделок ФГ «БКС» заняла с результатом за июнь 5,2 трлн рублей. Несмотря на сезонный фактор, объем сделок клиентов БКС на срочном рынке вырос по сравнению с маем на 0,6 трлн рублей. Также отметим, что этот результат на 1,4 трлн выше, чем результат БКС на срочном рынке за июнь 2015 года.

«Сохраняющаяся из-за противоречивого внешнего фона курсовая волатильность повышает интерес клиентов к инструментам валютного и срочного рынков. Часть инвесторов присматривается к зарубежным акциям, там есть немало интересных идей. Кстати, с июня торговать иностранными акциями клиентам БКС стало проще и удобнее – заключать сделки с американскими акциями теперь можно прямо в приложении «Мой Брокер». К примеру, уже сейчас в приложении можно купить акции таких технологических гигантов, как Apple, Tesla, Facebook, и других компаний с мировым именем», — прокомментировала результаты рейтинга директор омского филиала «БКС Премьер» Ирина Махова.

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