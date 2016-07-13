В РФ отменили свидетельство о регистрации прав на недвижимость

В пятницу, 15 июля, в силу вступает закон, согласно которому государственная регистрация прав на недвижимое имущество будет удостоверяться лишь выпиской из ЕГРП (Единого государственного реестра прав) на недвижимость и сделок с ней, которая будет выдаваться в бумажном и электронном видах сообщается на официальном сайте Росреестра.
Таким образом, выдача свидетельств о государственной регистрации прав, которые подтверждали право собственности, прекращается. Главные опасения россиян вызваны страхами, согласно которым введенная единая база может рухнуть из-за технического сбоя или кибератаки.
Однако эксперты этих опасений не разделяют. Павел Крашенинников, занимающий пост председателя Госдумы по уголовному, гражданскому, процессуальному и арбитражному законодательству, заявил изданию «
Также считает новую систему надежной Галина Хованская, являющаяся председателем Госдумы по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике. По мнению парламентария, выписка из ЕГРП будет сильнее нынешнего свидетельства, которая гарантирует не выдачу кому-либо подложного свидетельства о собственности.
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