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В РФ отменили свидетельство о регистрации прав на недвижимость

13 июля 2016, 13:55
В силу вступает новый закон.

В пятницу, 15 июля, в силу вступает закон, согласно которому государственная регистрация прав на недвижимое имущество будет удостоверяться лишь выпиской из ЕГРП (Единого государственного реестра прав) на недвижимость и сделок с ней, которая будет выдаваться в бумажном и электронном видах сообщается на официальном сайте Росреестра.

Таким образом, выдача свидетельств о государственной регистрации прав, которые подтверждали право собственности, прекращается. Главные опасения россиян вызваны страхами, согласно которым введенная единая база может рухнуть из-за технического сбоя или кибератаки.

Однако эксперты этих опасений не разделяют. Павел Крашенинников, занимающий пост председателя Госдумы по уголовному, гражданскому, процессуальному и арбитражному законодательству, заявил изданию «Известия», что новая система Росреестра обладает «многими степенями защиты», а также она на международном уровне получила высокие оценки. Кроме того, парламентарий отметил, что наряду с технологической защитой есть и другая – архив Росреестра, хранящий на бумажный носителях все дела по сделкам.

Также считает новую систему надежной Галина Хованская, являющаяся председателем Госдумы по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике. По мнению парламентария, выписка из ЕГРП будет сильнее нынешнего свидетельства, которая гарантирует не выдачу кому-либо подложного свидетельства о собственности.


Фото: иллюстрация

#Новости#Недвижимость#Главное#Город
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