В РФ отменили свидетельство о регистрации прав на недвижимость

Однако эксперты этих опасений не разделяют. Павел Крашенинников, занимающий пост председателя Госдумы по уголовному, гражданскому, процессуальному и арбитражному законодательству, заявил изданию « Известия », что новая система Росреестра обладает «многими степенями защиты», а также она на международном уровне получила высокие оценки. Кроме того, парламентарий отметил, что наряду с технологической защитой есть и другая – архив Росреестра, хранящий на бумажный носителях все дела по сделкам.