В Омске зафиксирован максимум жителей за всю историю

К 300-летнему юбилею Омска численность жителей достигла исторического максимума: на территории города проживает 1 млн 178,1 тыс. человек.
В Омской области количество жителей достигает 1 млн. 978,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба правительства Омской области.
В Омске сохраняются демографические тенденции, установившиеся за последние годы. Начавшийся в 2009 году рост численности детей и молодежи, продолжается и сейчас: за последний год детское население увеличилось на 39 тысяч человек. Эксперты считают, что спад роста придется на 2024 год, а до этого времени численность младшего поколения увеличится как минимум на 40 тысяч человек.
В этом году средняя продолжительность жизни омичей увеличилась до 70,4 лет, сообщает Росстат. С этим связывают увеличение количества пенсионеров – явление, свойственное всем развитым городам. Омичи стали жить дольше вследствие успехов медицины и собственной активности.
Демографическая ситуация определяет программы развития региона и его социальную политику: в зависимости от прогноза, планируются объемы бюджетных средств на поддержку определенных категорий граждан. Например, на строительство новых детских садов и школ.
Среди 15 российских городов-миллионеров в 2010 году Омск занял восьмое место по численности населения, сразу после Казани и Челябинска. Чуть ниже в списке числились Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж и Волгоград. Отметим, что в Сибирском федеральном округе насчитывается всего три города, в которых количество жителей в пределах городской черты превышает 1 миллион человек.
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