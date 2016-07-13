В Омске зафиксирован максимум жителей за всю историю

В Омске сохраняются демографические тенденции, установившиеся за последние годы. Начавшийся в 2009 году рост численности детей и молодежи, продолжается и сейчас: за последний год детское население увеличилось на 39 тысяч человек. Эксперты считают, что спад роста придется на 2024 год, а до этого времени численность младшего поколения увеличится как минимум на 40 тысяч человек.