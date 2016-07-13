Пьяного водителя сняли с рейса при перевозке детей в лагерь для отдыха

Перед поездкой всех водителей автобусов проверили сотрудники ДПС ГИБДД УМВД России по Омской области и выяснили, что один из водителей нетрезв. При этом в его путевом листе стояла отметка о прохождении предрейсового медосмотра. В наличии были печать и подпись медработника, который по факту осмотры в пассажирском предприятии не проводил. Это поставило под угрозу жизни детей.