Пьяного водителя сняли с рейса при перевозке детей в лагерь для отдыха

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, «не отвечающих требованиям ТБ…»
Версия следствия: 29 мая 2016 года утром 41-летний водитель автобуса, работающий у ИП Сергея Корючина, по договору перевозил более 20 детей в бюджетное учреждение детский оздоровительный лагерь «Лесная Поляна», расположенный в Таврическом районе Омской области.
Перед поездкой всех водителей автобусов проверили сотрудники ДПС ГИБДД УМВД России по Омской области и выяснили, что один из водителей нетрезв. При этом в его путевом листе стояла отметка о прохождении предрейсового медосмотра. В наличии были печать и подпись медработника, который по факту осмотры в пассажирском предприятии не проводил. Это поставило под угрозу жизни детей.
Далее выяснилось, что медосмотры водителей указанного индивидуального предпринимателя должны были проводить работники МП города Омска ПП №8, но они предрейсовых осмотров не делали.
В рамках расследования уголовного дела в ПП №8 проведены обыски, изъяты документы. Предварительные выводы следствия нашли подтверждение. Допрашиваются свидетели, расследование продолжается.
По материалам Следственного управления СК РФ по Омской области
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