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Пьяного водителя сняли с рейса при перевозке детей в лагерь для отдыха

13 июля 2016, 20:24
Следственные действия.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, «не отвечающих требованиям ТБ…»

Версия следствия: 29 мая 2016 года утром 41-летний водитель автобуса, работающий у ИП Сергея Корючина, по договору перевозил более 20 детей в бюджетное учреждение детский оздоровительный лагерь «Лесная Поляна», расположенный в Таврическом районе Омской области.

Перед поездкой всех водителей автобусов проверили сотрудники ДПС ГИБДД УМВД России по Омской области и выяснили, что один из водителей нетрезв. При этом в его путевом листе стояла отметка о прохождении предрейсового медосмотра. В наличии были печать и подпись медработника, который по факту осмотры в пассажирском предприятии не проводил. Это поставило под угрозу жизни детей.

Далее выяснилось, что медосмотры водителей указанного индивидуального предпринимателя должны были проводить работники МП города Омска ПП №8, но они предрейсовых осмотров не делали.

В рамках расследования уголовного дела в ПП №8 проведены обыски, изъяты документы. Предварительные выводы следствия нашли подтверждение. Допрашиваются свидетели, расследование продолжается.


По материалам Следственного управления СК РФ по Омской области
Фото: иллюстрация

#Новости#Транспорт#Происшествия
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