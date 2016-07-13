Омск переходит на гранитные тротуары и на композитные деревянные

Создание развитой сети пешеходных дорожек разного назначения предусмотрено проектом благоустройства Любинского проспекта и прилегающих скверов. Напомним, что полтора года назад во время широкого общественного обсуждения проекта с таким предложением выступил ряд гражданских активистов и урбанистов. Благодаря совместных усилиям власти, предпринимателей и активных горожан в историческом центре Омска появятся беговая спортивная дорожка, широкие гранитные тротуары, уютные тропинки из гранитного отсева и дорожки из композитного материала.